Kaynak: Haber Merkezi

Yusuf Halaçoğlu, sosyal medyada Osmanlı, mehter ve yeniçeriler üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamasında, tarihsel gerçeklerin çarpıtıldığını öne sürerek, mehter teşkilatı ve marşlarının geçmişine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bir sosyal medya kullanıcısının NATO Zirvesi'ndeki mehter ekibini paylaşıp yorum olarak yazdığı "Artık yabancı devlet başkanlarını valsle, dansla karşılayan bir Türkiye yok. Mehter marşı ve yeniçeri kıyafetleriyle karşılayan bir Türkiye var. İşte bunlar, 100 yıldır uyutulmaya çalışılan Osmanlı torunlarının ayak sesleri. Birileri yine kuduracak..." sözleri tepkilere neden oldu.

Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu, bu paylaşıma tepki gösteren bir açıklamada bulundu.

Halaçoğlu şu ifadeleri kullandı:

"OKUMA ÖZÜRLÜ OLUNCA İNSANLAR BÖYLE SAÇMALIYORLAR"

Yeniçerilerin Türk olduğunu sanan bir sürü kara cahil var. Mehter Yeniçeri Ocağının 2. Mahmud döneminde kaldırılmasıyla kaldırılmış, yerine batı tarzında Muzikayı hümayun kurulmuştur. Yeniden faaliyete geçmesi 1914’te olmuş, Günümüzde dinlediğimiz mehter marşlarının büyük bir çoğunluğu geleneksel değil, 2. Meşrutiyet dönemi sonrasında ve Enver Paşa'nın talimatlarıyla bestelenmiştir. En bilinen marşlardan biri olan "Ceddin Deden" (Mehter Marşı) 1917 yılında İsmail Hakkı Bey, "Hücum Marşı" ise Ali Rıfat Çağatay tarafından bestelenmiştir. Fetih Marşı ise bizzat Arif Nihat Asya tarafından yazılmış olup taa 1980 yıllarında Yıldırım Gürses tarafından bestelenmiştir. Abdülhamid bizzat kendisi batı müziğinden hoşlanan, piyano çalan biriydi. Ha bunu kötü göstermiyorum. Sadece yanlış bilenler için yazıyorum. Ayrıca saraya şarap, şampanya, konyak, bira vs. İçki alındığının defterleri Yıldız Saray arşivinde mevcut. Yine Abdülhamid’in peçetesi, yatak çarşafı, küllüğü, bardağı, sürahisinde Latin alfabeli AH arması vardı. Okuma özürlü olunca insanlar böyle saçmalıyorlar. Mehter marşlarının çoğu da Cumhuriyet dönemine aittir.