ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Rubio, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle F-35 savaş uçaklarını alamadığını belirterek, mevcut yasal düzenlemelerin bu konuda belirleyici olduğunu ifade etti.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Rubio'nun açıklamaları, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ın F-35 meselesinde çözüm ihtimaline ilişkin değerlendirmelerinin ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanı, Ankara ile görüşmeler sürse bile yasal şartlar karşılanmadığı sürece F-35 programına dönüşün mümkün olmayacağını söyledi.

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KONGRE OTURUMUNDA GÜNDEME GELDİ

Oturum sırasında Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Dina Titus, Barrack'ın Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılabileceğine yönelik açıklamalarını eleştirdi. Titus, bunun mevcut ABD yasaları ve politikalarıyla çeliştiğini savunarak Rubio'ya Türkiye'nin F-35 alıp alamayacağını sordu.

Titus, "Tom Barrack Türkiye'nin F-35 programına katılması gerektiğini söyledi. Bu yorumlar yasalara ve köklü politikalarımıza aykırıdır. Sizin Dışişleri Bakanı olarak pozisyonunuz nedir? Türkiye F-35 uçaklarını alabilir mi alamaz mı?" ifadelerini kullandı.

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Rubio ise Türkiye'nin geçmişte programın bir parçası olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin bu uçakları alamamasının tek nedeni Rusya'dan S-400 sistemini satın almış olmasıdır. Şu anda başka bir seçeneğimiz yok çünkü bu süreç hem NDAA hükümleri hem de ilgili kanunlar tarafından tamamen yasal bir statüye bağlanmıştır" dedi.

S-400 KRİZİ SÜRÜYOR

Türkiye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini teslim almasının ardından 2019 yılında F-35 Lightning II programından çıkarılmıştı. Washington yönetimi, S-400 sistemlerinin F-35'lere ait hassas bilgilerin Rusya'nın erişimine açılmasına neden olabileceğini savunmuştu.

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Daha sonra ABD, CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uyguladı. Böylece Türkiye, söz konusu yasa kapsamında yaptırıma maruz kalan ilk NATO müttefiki oldu.

Büyükelçi Barrack, daha önce S-400 sorununun çözülmesi halinde F-35 programına dönüş ihtimalinin yeniden değerlendirilebileceğini belirtmişti. Ancak ABD Kongresi'nde Türkiye'nin programa geri dönmesine yönelik itirazların sürdüğü belirtiliyor.

Türkiye açısından F-35 programına dönüş önemli bir stratejik kazanım olarak değerlendirilirken, Washington yönetimi bu konuda öncelikli şart olarak S-400 sistemleri meselesinin çözülmesini gösteriyor.