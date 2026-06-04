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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Rubio, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle F-35 savaş uçaklarını alamadığını belirterek, mevcut yasal düzenlemelerin bu konuda belirleyici olduğunu ifade etti.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Rubio'nun açıklamaları, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ın F-35 meselesinde çözüm ihtimaline ilişkin değerlendirmelerinin ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanı, Ankara ile görüşmeler sürse bile yasal şartlar karşılanmadığı sürece F-35 programına dönüşün mümkün olmayacağını söyledi.

KONGRE OTURUMUNDA GÜNDEME GELDİ

Oturum sırasında Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Dina Titus, Barrack'ın Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılabileceğine yönelik açıklamalarını eleştirdi. Titus, bunun mevcut ABD yasaları ve politikalarıyla çeliştiğini savunarak Rubio'ya Türkiye'nin F-35 alıp alamayacağını sordu.

Titus, "Tom Barrack Türkiye'nin F-35 programına katılması gerektiğini söyledi. Bu yorumlar yasalara ve köklü politikalarımıza aykırıdır. Sizin Dışişleri Bakanı olarak pozisyonunuz nedir? Türkiye F-35 uçaklarını alabilir mi alamaz mı?" ifadelerini kullandı.

Rubio ise Türkiye'nin geçmişte programın bir parçası olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin bu uçakları alamamasının tek nedeni Rusya'dan S-400 sistemini satın almış olmasıdır. Şu anda başka bir seçeneğimiz yok çünkü bu süreç hem NDAA hükümleri hem de ilgili kanunlar tarafından tamamen yasal bir statüye bağlanmıştır" dedi.

S-400 KRİZİ SÜRÜYOR

Türkiye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini teslim almasının ardından 2019 yılında F-35 Lightning II programından çıkarılmıştı. Washington yönetimi, S-400 sistemlerinin F-35'lere ait hassas bilgilerin Rusya'nın erişimine açılmasına neden olabileceğini savunmuştu.

Daha sonra ABD, CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uyguladı. Böylece Türkiye, söz konusu yasa kapsamında yaptırıma maruz kalan ilk NATO müttefiki oldu.

Büyükelçi Barrack, daha önce S-400 sorununun çözülmesi halinde F-35 programına dönüş ihtimalinin yeniden değerlendirilebileceğini belirtmişti. Ancak ABD Kongresi'nde Türkiye'nin programa geri dönmesine yönelik itirazların sürdüğü belirtiliyor.

Türkiye açısından F-35 programına dönüş önemli bir stratejik kazanım olarak değerlendirilirken, Washington yönetimi bu konuda öncelikli şart olarak S-400 sistemleri meselesinin çözülmesini gösteriyor.