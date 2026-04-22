Tom Barrack, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun süredir devam eden F-35 ve S-400 krizine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Barrack, sürecin kısa sürede çözülebileceğini belirterek, “F-35 ve S-400 sorunu aylar içinde çözülebilir” ifadelerini kullandı.

“DİPLOMASİYLE MÜMKÜN”

Açıklamasında liderler arasındaki diplomasinin önemine vurgu yapan Barrack, çözümün doğrudan temaslarla mümkün olabileceğini dile getirdi. Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasındaki ilişkiye dikkat çeken Barrack, “Sorun, Erdoğan-Trump diplomasisiyle aylar içinde çözülebilir” dedi.

“F-35 KRİZİ ÇÖZÜLMELİ”

Barrack ayrıca Türkiye’nin F-35 programındaki durumuna ilişkin, “Türkiye ile F-35 krizi çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamalar, Ankara ile Washington arasında uzun süredir devam eden savunma krizinde yeni bir diplomatik sürecin başlayabileceği şeklinde yorumlandı.