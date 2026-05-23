İngiltere’nin modern hava gücü için büyük önem taşıyan yeni nesil savaş uçakları, teslimat uçuşunda yaşanan teknik arıza nedeniyle Atlantik Okyanusu’nda mahsur kaldı. ABD’den İngiltere’ye gönderilmek üzere havalanan iki adet F-35B Lightning II, uçuş sırasında meydana gelen arıza sonrası Portekiz’e bağlı Azor Adaları’ndaki Terceira Adası’na acil iniş yaptı.
F-35 skandalı büyüyor: İngiltere’nin yeni savaş uçakları ilk uçuşta arıza verdi
İngiltere’nin yeni F-35B savaş uçakları, ABD’den yapılan teslimat uçuşunda arıza yaparak Azor Adaları’na acil iniş yaptı. İki aydır hangarda bekleyen jetler teslim edilemedi. Olay, RAF’ın F-35 filosundaki kronik teknik ve lojistik sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.
Uçakların inişin ardından hangara alınarak bekletildiği ve yaklaşık iki aydır İngiltere’ye teslim edilemediği bildirildi.
TESLİMAT ZİNCİRİNDE BEKLENMEDİK AKSAMA
Söz konusu uçaklar, Lockheed Martin üretimi olup, henüz resmi olarak İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (Royal Air Force) envanterine dahil edilmedi. Bu nedenle mülkiyetin üretici firmada olduğu belirtiliyor.
Aynı teslimat grubundaki diğer üç F-35B uçağı İngiltere’deki RAF Marham üssüne sorunsuz ulaşırken, son iki jetin Atlantik üzerinde arıza yaşaması dikkat çekti. Uçakların ABD’nin Teksas eyaletindeki Fort Worth tesisinden havalandığı, ancak teknik sorun sonrası Azorlar’daki Lajes Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.
TESLİMAT TAKVİMİ YİNE SARSILDI
İngiltere Savunma Bakanlığı, Mart 2026’da 48 adet F-35B’nin teslimatının tamamlandığını açıklamıştı. Ancak son iki uçağın hâlâ ülkeye ulaşamaması, programdaki gecikmeleri yeniden gündeme getirdi.
Teslimat sürecinin daha önce 2024 olarak planlandığı, ardından 2025 sonuna ve son olarak 2026 baharına ertelendiği biliniyor.
F-35 FİLOSUNDA KRONİK SORUNLAR
İngiltere’nin F-35B filosu uzun süredir teknik arızalar ve lojistik sorunlarla gündemde. Daha önce de bir İngiliz F-35B uçağı, uçak gemisi HMS Prince of Wales üzerinde görev yaparken yakıt ve hava koşulları nedeniyle Hindistan’a acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.
Söz konusu uçak, Kerala’daki bir havalimanında bir aydan fazla kalmış ve kapsamlı bakım sonrası uçuşa dönebilmişti.
BENZER VAKALAR ENDİŞE YARATIYOR
F-35 programı kapsamında farklı ülkelerde de benzer arızalar yaşandı. Japonya ve ABD’deki bazı F-35B uçaklarının da teknik sorunlar nedeniyle sivil havalimanlarına acil iniş yaptığı biliniyor.
Bu durum, jetlerin yüksek teknolojiye rağmen operasyonel güvenilirliği konusunda soru işaretlerini artırıyor.
İNGİLTERE’NİN F-35 STRATEJİSİ BASKI ALTINDA
İngiltere, kısa pistlerden kalkış ve dikey iniş kabiliyetine sahip F-35B modelini özellikle uçak gemileri için tercih ediyor. Ancak programın uzun vadeli hedefi 138 uçaklık filoya ulaşmak olsa da, mevcut teslimat sorunları bu planı zorluyor.
Son yaşanan Atlantik krizi, İngiltere’nin hava gücü modernizasyon sürecindeki teknik ve lojistik kırılganlıkları bir kez daha görünür hale getirdi.