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Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, ABD yönetiminin gündeme getirdiği dizel ihracatının yasaklanması seçeneğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Brüksel’de düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Itkonen, AB’nin dizel ihracatına yönelik herhangi bir yasağa karşı olduğunu belirtti.

AB: DİZEL YASAĞINI TAMAMEN REDDEDİYORUZ

Itkonen, dizel ihracatına yönelik olası bir yasağın kimseye fayda sağlamayacağını ifade ederek, “Dizele yönelik herhangi bir yasağı tamamen reddediyoruz. Böyle bir yasak kimseye fayda sağlamaz. ABD’ye güvenilir bir ortak olarak duyduğumuz güveni zedeler.” dedi.

AB’nin Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) çerçevesinde ortak hareket etmeye hazır olduğunu belirten Itkonen, stokların olası serbest bırakılmasını organize etmenin IEA’nın görevi olduğunu söyledi.

AB'DE ENERJİ BİRLİĞİ GÖREV GÜCÜ TOPLANTISI YAPILDI

Itkonen, AB Komisyonu ile üye ülkeler arasında sabah saatlerinde Enerji Birliği Görev Gücü koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiğini aktardı.

Bundan sonraki adımları bekleyeceklerini belirten Itkonen, konunun daha ayrıntılı ele alınması amacıyla öğleden sonra liderler arasında telefon görüşmesi yapılabileceğini ifade etti.

Enerji Birliği Görev Gücünün ihtiyaç halinde hızlı siyasi koordinasyon sağlayan gayriresmi bir grup olduğunu söyleyen Itkonen, bu yapının petrol veya doğal gaz stoklarını koordine etmediğine dikkati çekti.

Stoklara ilişkin koordinasyonun farklı doğal gaz ve petrol koordinasyon gruplarında yürütüldüğünü belirten Itkonen, üye ülkelerin petrol rezervlerini Petrol Koordinasyon Grubunda ele aldığını kaydetti.

Itkonen, stoklara ilişkin görüşmeler konusunda şu aşamada yorum yapmayacağını belirterek, stokların serbest bırakılmasının IEA tarafından organize edildiğini yineledi.

AVRUPA'DA AKARYAKIT FİYATLARI YÜKSELİYOR

Avrupa’da şubat sonundan bu yana doğal gaz fiyatları yüzde 140 artarken, dizel fiyatları da iki katına çıktı. Enerji ürünlerindeki fiyat artışlarının vatandaşları ve sanayiyi olumsuz etkilediği belirtildi.

ABD Başkanı Trump, bu hafta yaptığı açıklamada dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğinin halen gündemde olduğunu bildirmişti.

ABD yönetiminin, yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla AB ülkelerinden stratejik rezervlerindeki dizelin üçte birini piyasaya sürmelerini istediği basına yansımıştı.