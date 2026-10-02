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Kaynak: AA

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Washington eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki Ashton Hamed Ellaboudy gözaltına alındı.

Bugün hakim karşısına çıkması planlanan Ellaboudy'nin ABD Enerji Bakanlığında elektrik mühendisi olarak çalıştığı belirtildi.

Ellaboudy'nin Yemen'deki Husilere destek vermek amacıyla ev yapımı patlayıcılar ve İHA'lar için malzemeler satın aldığı ve Yemen'e defalarca seyahat ettiği aktarılıyor.

Ayrıca Ellaboudy'nin ABD Ordusu Mühendisler Birliğinde çalışırken aldığı pasaportla Umman'a gittiği, oradan da Yemen'e geçtiği söylendi.

Ellaboudy, suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası çarptırılabilir.