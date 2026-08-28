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Kaynak: İHA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Tahran yönetimini hedef aldı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ve askeri operasyonlara ilişkin video mesajını alıntılayan Bessent, yürütülen stratejinin sonuçlarını şu sözlerle ifade etti:

"Abluka ve ekonomik tecrit operasyonu, çökmekte olan İran ekonomisini yerle bir edecek."

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA PETROL İHRACATI DURMA NOKTASINA GELDİ

Bölgedeki deniz ablukası ve petrol sevkiyatına dair somut verileri paylaşan ABD Hazine Bakanı Bessent, son iki haftalık süreçte yaşanan tabloyu şöyle aktardı:

"ABD, son 14 günde 130 milyon varil petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yardımcı oldu. İran limanlarına uygulanan sıkı deniz ablukası nedeniyle ülke bu süreçte hiç petrol ihracatı yapamadı."

ABD VE İRAN HATTINDA KARŞILIKLI SERT MESAJLAR

Bessent ile Tahran yönetimi arasındaki gerilim daha önceki açıklamalara da yansıdı. ABD Hazine Bakanı'nın İran rejiminin bütçe harcamalarını eleştirdiği ilk açıklamasına yanıt İran Meclis Başkanı'ndan gelmişti.

BESSENT'İN İLK ELEŞTİRİSİ

"İran halkı temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, yozlaşmış rejim yurt dışında büyük miktarlardaki para harcamaya devam ediyor. Rejim, milyarlarca doları terörist vekil güçlerine aktarmak yerine, bu parayı kendi halkı için harcamalı."

MUHAMMED BAKIR GALİBAF'IN YANITI

İran Meclis Başkanı ve Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf ise sosyal medya hesabından Bessent'e şu sözlerle karşılık vermişti:

"Bu başarısız imparatorluk, milyarlarca doları terörist vekili İsrail’e aktarmak yerine, kendi halkı için harcayabilir. Ama hayır, bu rejim için bu fazlasıyla mantıklı olurdu. Scotty, dostum, itibarın tehlikede. Bir şeyler yap."