Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kiracılara hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina: Kentsel dönüşüm tuzağı

Kiracılara hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina: Kentsel dönüşüm tuzağı

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla İstanbul'da ev arayışına giren öğrenciler, yüzde 80'e varan zamların yanı sıra kentsel dönüşüm tuzağıyla karşılaşıyor. Yıl sonunda süresi dolacak destekler nedeniyle bazı mülk sahipleri, yıkılacak riskli binaları öğrencilere kiralıyor.

Hava Demir Hava Demir
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Kiracılara hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina: Kentsel dönüşüm tuzağı - Resim: 1

YÜZDE 80 ZAM: BEŞİKTAŞ’TA 25 BİN LİRALIK EV 45 BİN LİRA OLDU

Üniversitelilerin yoğun olarak tercih ettiği Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerde kiralık daire bulmak zorlaşırken, fiyatlar da fırladı.

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Kiracılara hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina: Kentsel dönüşüm tuzağı - Resim: 2

BAŞLANGIÇ FİYATI

Geçen yıl Beşiktaş'ta 25 bin lira seviyesinde olan 2+1 eski bir dairenin kirası bu yıl 45 bin liraya yükseldi.

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Kiracılara hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina: Kentsel dönüşüm tuzağı - Resim: 3

TAVAN FİYAT

Eski yapılarda dahi kapı 45 bin liradan açılırken; evin konumuna, durumuna ve eşyasına göre kiralar 80 bin liraya kadar ulaşıyor.

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Kiracılara hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina: Kentsel dönüşüm tuzağı - Resim: 4

KENTSEL DÖNÜŞÜM TUZAĞI

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre artan kiralardan daha büyük bir tehlike ise bazı fırsatçı ev sahiplerinin kurduğu kentsel dönüşüm oyunu oldu.

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Kiracılara hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina: Kentsel dönüşüm tuzağı - Resim: 5

DESTEK SÜRESİ FIRSATÇILIĞI
Bu yıl sonu itibarıyla kentsel dönüşüm desteklerinin süresinin dolacak olmasını fırsat bilen mülk sahipleri harekete geçti.

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Kiracılara hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina: Kentsel dönüşüm tuzağı - Resim: 6

''3-5 AY BOŞ KALMASIN MANTIĞI''

Yıkım ve tahliye sürecine girecek olan riskli binalar, durumdan habersiz öğrencilere kiralatılıyor.

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Kiracılara hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina: Kentsel dönüşüm tuzağı - Resim: 7

KIŞ ORTASINDA EVSİZ KALMA RİSKİ

Binaların yıkımına kadar olan kısa sürede gelir elde etmeyi hedefleyen ev sahipleri, öğrencileri dönem ortasında mağdur olma riskiyle baş başa bırakıyor.

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Kiracılara hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina: Kentsel dönüşüm tuzağı - Resim: 8

UZMANLAR UYARIYOR: '' BİNANIN DURUMUNU ARAŞTIRIN''

Emlakçılar ve sektör temsilcileri, öğrencilerin mağdur olmaması için ev kiralamadan önce şu güvenlik adımlarının atılması gerektiğini vurguluyor.

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Kiracılara hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina: Kentsel dönüşüm tuzağı - Resim: 9

Binanın kentsel dönüşüm kapsamında olup olmadığı mutlaka sorgulanmalı.

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Kiracılara hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina: Kentsel dönüşüm tuzağı - Resim: 10

Belediye veya ilgili kurumlardan binaya ilişkin aktif bir yıkım ya da tahliye kararı bulunup bulunmadığı araştırılmalı.

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Kiracılara hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina: Kentsel dönüşüm tuzağı - Resim: 11

Kira sözleşmesi imzalanmadan önce binanın risk durumu hukuki ve teknik olarak teyit edilmeli.

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