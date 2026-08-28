Kiracılara hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina: Kentsel dönüşüm tuzağı

YÜZDE 80 ZAM: BEŞİKTAŞ’TA 25 BİN LİRALIK EV 45 BİN LİRA OLDU
Üniversitelilerin yoğun olarak tercih ettiği Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerde kiralık daire bulmak zorlaşırken, fiyatlar da fırladı.
YÜZDE 80 ZAM: BEŞİKTAŞ’TA 25 BİN LİRALIK EV 45 BİN LİRA OLDU
Üniversitelilerin yoğun olarak tercih ettiği Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerde kiralık daire bulmak zorlaşırken, fiyatlar da fırladı.
BAŞLANGIÇ FİYATI
Geçen yıl Beşiktaş'ta 25 bin lira seviyesinde olan 2+1 eski bir dairenin kirası bu yıl 45 bin liraya yükseldi.
TAVAN FİYAT
Eski yapılarda dahi kapı 45 bin liradan açılırken; evin konumuna, durumuna ve eşyasına göre kiralar 80 bin liraya kadar ulaşıyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜM TUZAĞI
Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre artan kiralardan daha büyük bir tehlike ise bazı fırsatçı ev sahiplerinin kurduğu kentsel dönüşüm oyunu oldu.
DESTEK SÜRESİ FIRSATÇILIĞI
Bu yıl sonu itibarıyla kentsel dönüşüm desteklerinin süresinin dolacak olmasını fırsat bilen mülk sahipleri harekete geçti.
''3-5 AY BOŞ KALMASIN MANTIĞI''
Yıkım ve tahliye sürecine girecek olan riskli binalar, durumdan habersiz öğrencilere kiralatılıyor.
KIŞ ORTASINDA EVSİZ KALMA RİSKİ
Binaların yıkımına kadar olan kısa sürede gelir elde etmeyi hedefleyen ev sahipleri, öğrencileri dönem ortasında mağdur olma riskiyle baş başa bırakıyor.
UZMANLAR UYARIYOR: '' BİNANIN DURUMUNU ARAŞTIRIN''
Emlakçılar ve sektör temsilcileri, öğrencilerin mağdur olmaması için ev kiralamadan önce şu güvenlik adımlarının atılması gerektiğini vurguluyor.
Binanın kentsel dönüşüm kapsamında olup olmadığı mutlaka sorgulanmalı.
Belediye veya ilgili kurumlardan binaya ilişkin aktif bir yıkım ya da tahliye kararı bulunup bulunmadığı araştırılmalı.
Kira sözleşmesi imzalanmadan önce binanın risk durumu hukuki ve teknik olarak teyit edilmeli.