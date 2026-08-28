Kastamonu’da ninelerinin aile bütçesine katkı sağlamak için yaptığı geleneksel dokumacılıktan ilham alan 58 yaşındaki Ergül Küçüksipahioğlu, evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek kendi işini kurdu. Halk eğitim merkezinde aldığı bir yıllık eğitimin ardından eşinin desteğiyle iki dokuma tezgahı alan Küçüksipahioğlu, el emeği ürünleriyle siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Unutulmaya yüz tutan ata mesleğini yaşatmaya çalışan girişimci kadın, üretimiyle aile ekonomisine destek olurken, dokumacılığı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.
58 yaşındaki girişimci ata mesleğine sarıldı: Şimdi siparişlere yetişemiyor
Kastamonu’da bir evin küçük odasında yeniden hayat bulan geleneksel sanat, 58 yaşındaki girişimcinin ellerinde siparişlere yetişemediği bir başarı hikâyesine dönüştü. İşte 58 yaşındaki Ergül Küçüksipahioğlu'nun başarı hikayesi...Kaynak: İHA
Ürünleri arasında havlu, salon takımı, runner ve çanta gibi el emeği çalışmalar bulunan Küçüksipahioğlu, özellikle çeyizlik ürünlere yönelik taleplerin arttığını ve çalışmalarının son dönemde bölgede de giderek daha geniş çevrelere ulaştığını ifade ediyor.
Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı Sazyaka Mahallesi’nde yaşayan Küçüksipahioğlu, yaklaşık 5 yıl önce arkadaşlarıyla yaptığı bir sohbet sırasında ninelerinin dokumacılıkla ailelerinin geçimine katkı sunduğunu hatırladı. Bu gelenekten etkilenerek dokuma yapmaya karar veren Küçüksipahioğlu, Halk Eğitimi Merkezinde bir yıl eğitim gördü. Eğitimin ardından eşinin desteğiyle iki tezgah satın alan girişimci, evinin alt katındaki küçük bir odayı atölye haline getirdi. Burada yaklaşık 5 yıldır farklı ürünler hazırlayan Küçüksipahioğlu, sosyal medyada "Mini Dokuma Atölyesi" adıyla çalışmalarını tanıtıyor.
"EVİN ALT KATINDAKİ KÜÇÜK BİR ODAMIZI DOKUMA ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRDÜM"
Dokumacılığa nasıl başladığını anlatan Ergül Küçüksipahioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlarla sohbet ederken, evimizin ekonomik geçimini sağlamak için ne yapabileceğimizi düşünmeye başladık. Ninelerimizin, babaannelerimizin daha öncelerde tezgahlarda dokuma yaparak ev geçimini sağladığını bildiğimiz için bu yola çıkmaya karar verdik. Halk Eğitimi Merkezi'nin açmış olduğu dokuma kursuna katıldım, bir yıl boyunca eğitim aldım. Kendimi geliştirdikten sonra eşimin de desteğiyle tezgah almaya karar verdim. Yaklaşık 5 yıldır dokuma yapmaktayım. Evin alt katındaki küçük bir odamızı dokuma atölyesine dönüştürdüm. 'Mini Dokuma Atölyesi' adında bir sosyal medya sayfası açtım. Sonra birkaç parça yaptım. Havlularımı, takımlarımı, salon takımlarımı, runnerlarımı ve çantalarımı dokumaya başladım. Bunlar beğenildikçe kızlarımızın çeyizleri için arkadaşlarımdan sipariş almaya başladım."
"KIZLARIMIZIN, TORUNLARIMIZIN BUNA DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUM"
Küçüksipahioğlu, dokumacılığa başladıktan sonra çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirterek şöyle konuştu:
"Elimde bulunan salon takımlarımız ve şu anda görünen abiye çantalarımız var. Bunları dokuma üzerinden kaplamaya vererek abiye çantaların satışına devam etmekteyim. Analı kızlı havlumuz, çok ilgi görüyor Bu havluların işlemesi bir haftada biter. Havlularda kullandığımız geleneksel Kastamonu bağı var, onu da arkadaşımızın desteğiyle tamamlamaktayız. Toplam 15-20 günde bir havlu tamamlanır. Çevreden çok güzel tepkiler aldım ve siparişlerim şu anda yoğun. Çanta siparişim de çok. Ninelerimizin, dedelerimizin unutulmaya yüz tutmuş dokuma işinin devam etmesini istiyorum. Çocuklarımızın, kızlarımızın, torunlarımızın devam etmesini istiyorum."
"HERKESE TAVSİYE EDERİM"
Atölyesini büyütmek ve dokumacılık sanatını daha fazla kişiye öğretmek istediğini söyleyen Küçüksipahioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu işin püf noktası; severek yapmak, sabır. Bu iş sayesinde harçlığın oluyor, çocuklara, ailene destek olabiliyorsun. Boş zamanını da değerlendirmiş oluyorsun. Ben severek yapıyorum. Herkese tavsiye ederim. Unutulmaya yüz tutmuş dokumamızı canlandırdığım için gerçekten mutluyum." şeklinde konuştu.