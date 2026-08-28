58 yaşındaki girişimci ata mesleğine sarıldı: Şimdi siparişlere yetişemiyor

"KIZLARIMIZIN, TORUNLARIMIZIN BUNA DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUM"

Küçüksipahioğlu, dokumacılığa başladıktan sonra çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Elimde bulunan salon takımlarımız ve şu anda görünen abiye çantalarımız var. Bunları dokuma üzerinden kaplamaya vererek abiye çantaların satışına devam etmekteyim. Analı kızlı havlumuz, çok ilgi görüyor Bu havluların işlemesi bir haftada biter. Havlularda kullandığımız geleneksel Kastamonu bağı var, onu da arkadaşımızın desteğiyle tamamlamaktayız. Toplam 15-20 günde bir havlu tamamlanır. Çevreden çok güzel tepkiler aldım ve siparişlerim şu anda yoğun. Çanta siparişim de çok. Ninelerimizin, dedelerimizin unutulmaya yüz tutmuş dokuma işinin devam etmesini istiyorum. Çocuklarımızın, kızlarımızın, torunlarımızın devam etmesini istiyorum."