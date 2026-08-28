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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Tahran'ın anlaşma için "yalvardığını" öne sürerken, ülkenin durumuna ilişkin sert ifadeler kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından İran'a ilişkin paylaşımlar yaptı.

Fox News muhabiri Jonathan Hunt'ın İran'a ilişkin "hatalı haber yaptığını" belirten Trump, kendisinin İran ile görüşmek istemediğini, aksine İran'ın anlaşmaya varmak için "yalvardığını" iddia etti.

Trump, diğer paylaşımında ise "İran çökmekte olan bir ülkedir." ifadesini kullandı.