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Kaynak: AA

Fars Haber Ajansı'na göre Rızayi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tahran'da buluştu.

'TARİHE GEÇECEK BİR DARBE VURACAĞIMIZ KONUSUNDA UYARIYORUZ'

Görüşmede, ABD’ye güvenmediklerini dile getiren Rızayi, ABD’nin diplomasi ve müzakerelere defalarca ihanet ettiğini söyledi. Rızayi, "ABD, İran’a karşı herhangi bir kötülük yapmaya başlarsa, onların askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir darbe vuracağımız konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN YENİDEN AÇILMASI İÇİN TEK ŞARTI AÇIKLADILAR

İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için de öncelikle ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmek için pratik adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

Katar Başbakanı Al Sani ise konuşmasında, İran ile işbirliği konusunda hiçbir zaman tereddüt etmediklerini, bölgedeki mevcut hassas koşullarda sorumluluk duygusuyla hareket ederek Tahran ile işbirliği yapmaya her zaman istekli olduklarını ifade etti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, bugünkü Tahran ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelmişti.