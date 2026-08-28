Gram altın haftanın son gününe düşüşle başladı. Dün yükseliş trendini koruyan altında ABD'deki finansal gelişmelerin etkisiyle satış baskısı oluştu. Gözler saat 17.00'ye çevrildi.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram çakıldı, gözler ABD'de (28 Ağustos)
Piyasalarda sabah saatlerinde sıcak saatler yaşanıyor. Altın fiyatları, FED Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı açıklama öncesi oluşan satış baskısıyla düşüşe geçti. Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam ve gram altındaki güncel rakamlar değişti.Aykut Metehan
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Ons altın 4 bin 582 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 7 bin 105 liradan güne başladı.
Altında üç haftadır devam eden yükseliş serisi sona ermeye hazırlanırken, piyasaların gözü Fed Başkanı Kevin Warsh’ın bugün Jackson Hole’da yapacağı konuşmaya çevrildi.
Gram altın satış fiyatı: 7.105,08 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.591,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 23.174,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 45.903,26 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.179,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 115.110,16 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.579,85 dolar
Gözler Kevin Warsh’ta
Piyasaların ana gündemini ise Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bugün Jackson Hole'da yapacağı konuşma oluşturuyor. TSİ 17.00'de başlaması beklenen konuşmada Warsh'ın enflasyon görünümü, faizlerin seyri ve Fed'in önümüzdeki dönemde atabileceği adımlara ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edilecek.
Fed, son para politikası toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Warsh toplantının ardından fiyat istikrarı konusundaki kararlılığın sürdüğünü ve enflasyon hedefinde bir yumuşama olmadığını vurgulamıştı.
Son toplantıda üç üyenin faiz artışından yana oy kullanması ve tutanaklardaki şahin ton, önümüzdeki dönemde faiz artışı ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığı şeklinde değerlendiriliyor.