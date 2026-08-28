Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram çakıldı, gözler ABD'de (28 Ağustos)

Gözler Kevin Warsh’ta

Piyasaların ana gündemini ise Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bugün Jackson Hole'da yapacağı konuşma oluşturuyor. TSİ 17.00'de başlaması beklenen konuşmada Warsh'ın enflasyon görünümü, faizlerin seyri ve Fed'in önümüzdeki dönemde atabileceği adımlara ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edilecek.