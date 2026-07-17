Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Türkiye’ye F-35 satışı sebebiyle kriz yaşandığı öne sürüldü. Axios’un Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı habere göre Trump, Ankara’daki NATO Zirvesi öncesinde Amerikan televizyonuna açıklamalarda bulunarak, Türkiye’ye F-35 verilmesine karşı çıkan Netanyahu’ya sert tepki gösterdi.

Yetkililerden biri, Trump’ın röportaj sebebiyle çok sinirlendiğini ve Trump’ın “Netanyahu’nun bu konuya karışmaya hakkı olmadığını” düşündüğünü ifade etti.

“TÜRKİYE’YE F-35 VERİLMESİN”

Netanyahu, Trump’ın Ankara’ya hareket etmesinden hemen önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin F-35 programına tekrar alınmasına karşı çıkmıştı.

Netanyahu, Türkiye’ye F-35 savaş uçakları ve KAAN için Amerikan motorları verilmesinin Orta Doğu’daki askeri güç dengesini değiştireceğini söyleyerek itirazını doğrudan Trump’a ilettiğini kaydetmişti.

NETANYAHU TRUMP’TAN RANDEVU ALAMADI!

F-35 geriliminin, Netanyahu ve Trump arasında bir krize yol açtığı konuşulurken Netanyahu’nun iki haftadan uzun süredir Trump’tan randevu almaya çalıştığı bildirildi.

İsrail basınında Netanyahu’nun pazartesi günü Trump tarafından kabul edileceğine ilişkin haberler yayımlanmasına rağmen Beyaz Saray yetkilileri böyle bir görüşmenin hiçbir zaman kesinleştirilmediğini aktardı.

HEGSETH’İN İSRAİL ZİYARETİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ!

Türkiye’ye F-35 satışı konusundaki gerilim, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in İsrail ziyaretine de yansımış ve Hegseth’in Netanyahu ile yapması beklenen görüşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

TRUMP ANKARA’DA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI!

Trump, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yeniden F-35 programına dahil edilebileceği sinyalini vermişti. Trump, “Kesinlikle değerlendireceğimiz bir konu” sözlerini sarf etmişti.