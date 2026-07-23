Altının ons fiyatı 23 Temmuz 2026 saat 05.25 itibarıyla 4 bin 115,74 dolardan işlem gördü. Günlük bazda yüzde 0,35 ve 14,37 dolar gerileyen değerli metalde, bir önceki günün kapanışı 4 bin 130,11 dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Sabah işlemlerinde alış fiyatı 4 bin 115,47 dolar, satış fiyatı ise 4 bin 116,01 dolar olarak kaydedildi.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Temmuz 2026)
Altın piyasasında 23 Temmuz sabahı ons ve gram tarafında geri çekilmeler kaydedilirken, TL bazlı fiyatlama ile dolar bazlı ons altın arasındaki ayrışma dikkat çekiyor. Güne yüzde 0,35 kayıpla başlayan ons altın 4 bin 115,74 dolara çekilirken, gram altın 6 bin 237,98 liraya geriledi.Züleyha Öncü
ün içi bant genişlerken, ons altın günün ilk bölümünde 4 bin 141,03 dolara kadar yükseldi. Ancak satışların güçlenmesiyle fiyat 4 bin 112,32 dolara kadar geriledi. Dört saatlik son periyotta açılış 4 bin 132,08 dolar, kapanış 4 bin 115,36 dolar olurken; ağırlıklı ortalama 4 bin 125,45 dolar seviyesinde oluştu.
GFiyatın periyot ortalamasının altında kalması, günün ilk bölümündeki yükseliş denemesinin satışla karşılaştığını net bir şekilde ortaya koydu.
Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel veriler...
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ: 6.264,39 TL
SATIŞ: 6.265,32 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ: 10.079,82 TL
SATIŞ: 10.308,19 TL
YARIM ALTINBUGÜN NE KADAR?
ALIŞ: 20.096,64 TL
SATIŞ: 20.616,37 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ: 40.552,00 TL
SATIŞ: 40.811,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ: 41.664,00 TL
SATIŞ: 42.291,00 TL
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 41.579,26 TL
SATIŞ: 42.619,78 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ: 4.120,45 DOLAR
SATIŞ: 4.121,00 DOLAR
UYARI: HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. ALTIN FİYATLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.