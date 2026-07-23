Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Temmuz 2026)

ün içi bant genişlerken, ons altın günün ilk bölümünde 4 bin 141,03 dolara kadar yükseldi. Ancak satışların güçlenmesiyle fiyat 4 bin 112,32 dolara kadar geriledi. Dört saatlik son periyotta açılış 4 bin 132,08 dolar, kapanış 4 bin 115,36 dolar olurken; ağırlıklı ortalama 4 bin 125,45 dolar seviyesinde oluştu.