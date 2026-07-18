Kaynak: Haber Merkezi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda gerçekleştirdiği bilgilendirmede, Türkiye'nin savunma sanayisindeki kritik projelerine dair ABD ile yürütülen süreçlerin detaylarını paylaştı. Milli muharip uçak KAAN ve F-35 projelerinin hukuki açıdan birbirinden farklı statülerde değerlendirildiğini vurgulayan Kulaklıkaya, iki ülke arasındaki son gelişmeleri aktardı.

KAAN MOTORU TEDARİKİNDE OLUMLU GELİŞME

ABD'nin uyguladığı CAATSA yaptırımları ve zirve sonrası sürece değinen Kulaklıkaya, KAAN motoru gibi unsurların F-35 sürecinden ayrı tutulduğunu belirtti. ABD Başkanı'nın Kongre'ye yazdığı mektubun ardından olumlu adımlar atıldığını dile getiren Bakan Yardımcısı, yürütülen görüşmeler neticesinde milli muharip uçak KAAN'ın motor satışı hususunda artık herhangi bir bariyerin kalmadığını ifade etti.

"F-35 İÇİN ABD'DE YASA DEĞİŞİKLİĞİ ŞART"

F-35 programına yönelik prosedürlerin çok daha katı bir hukuki zemine dayandığına dikkat çeken Kulaklıkaya, bu konunun bir kanunla yönetildiğini açıkladı. İlgili yasa hükmünün, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine sahip olmamasını açıkça şart koştuğunu hatırlatan Kulaklıkaya, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabilmesi adına mevcut Amerikan yasasının değiştirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Bu noktada ABD Başkanı'na doğrudan verilmiş bir inisiyatif ya da yetki bulunmuyor. Sürecin çözülmesi için ya yasa maddesinin değişmesi ya da Türkiye'nin, Rusya'nın da onayını alarak S-400'leri elinden çıkarması gerekiyor.

Mevcut durumda kanun kapsamı dışında kalan diğer savunma sanayisi taleplerinin ise taraflar arasında vaka bazında (case by case) incelenerek ilerlediği bildirildi.