Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesine ilişkin yürütülen soruşturmada; bilirkişi raporu, MASAK verileri, tanık ifadeleri ve şüpheli beyanları dava dosyasına eklendi.
Şile Belediyesi dosyası AHBAP'a bağlandı: Konser soruşturmasında 20 milyon buhar olmuş
Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma, AHBAP dosyasıyla kesişti. Festival ihalesi soruşturmasında bilirkişi raporu dosyaya girdi. Kesilen faturalar ile sanatçı ödemeleri arasında 20 milyon TL fark bulundu.Kaynak: Diğer
Notbir'in haberine göre soruşturma dosyasında, ihale süreci, hakediş ödemeleri, şirketler arası para trafiği ve rüşvet iddialarına yer verildi.
Dosyadaki bilirkişi raporuna göre, festival ihalesi resmi kayıtlarda Sur Müzik adına gerçekleştirildi. Ancak şüpheli ve tanık ifadelerinde, organizasyonun fiilen Koşan Adam firması tarafından yürütüldüğü belirtildi.
Eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ve Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı’nın ifadelerinde, ihalenin kağıt üzerinde Sur Müzik’e verildiği, teklif sunan diğer firmaların da bu şirketle organik bağı bulunduğu kaydedildi.
Sahne alan sanatçı ve sunucuların beyanlarında da iş anlaşmalarının Koşan Adam firması üzerinden yapıldığı, Sur Müzik ile doğrudan temas kurulmadığı ifade edildi.
Fatura ve ödeme farkları
Bilirkişi incelemesinde, belediyeye kesilen faturalar ile sanatçılara yapılan fiili ödemeler arasında farklar tespit edildi. Rapora göre, festival kapsamında belediye bütçesinden toplam 22,79 milyon TL tutarında fatura düzenlenirken, sanatçı ve sunuculara ödenen toplam tutar 1,93 milyon TL olarak hesaplandı. Aradaki 20,86 milyon TL'lik farkın şirket ve şahıs hesapları arasında aktarıldığı bilgisi yer aldı.
Sanatçılara kesilen fatura ve ödemeler
Sıla: Belediye faturası 6,2 milyon TL / Sanatçıya ödenen 625 bin TL
Melek Mosso: Belediye faturası 3,5 milyon TL / Sanatçıya ödenen 312 bin 500 TL
Can Bonomo: Belediye faturası 2,25 milyon TL / Sanatçıya ödenen 250 bin TL
Sena Şener: Belediye faturası 1 milyon TL / Sanatçıya ödenen 50 bin TL
Erdal Erzincan: Belediye faturası 1,75 milyon TL / Sanatçıya ödenen 37 bin 500 TL
Etkin pişmanlıkta ne dedi
Sur Müzik sahibi Mehmet Sait Köse, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadede, ihalenin Berkant Acil ve Arif Sevik’in yönlendirmesiyle şirketleri üzerinden alındığını bildirdi. Köse, 13 milyon TL'lik hakediş ödemesi öncesinde Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’ya iletilmek üzere 4 milyon TL rüşvet talep edildiğini ve ödemenin yapıldığını öne sürdü. Dosyada ayrıca nakit ödemelerin yanı sıra üst model akıllı telefonlar ile telsiz cihazlarının da teslim edildiğine ilişkin beyanlar yer aldı.
175 milyonluk işlem
Soruşturma dosyasına giren teknik incelemelerde, Berkant Acil ile Yeliz Kaya arasındaki WhatsApp mesajlaşmaları tespit edildi. Mesajlarda Acil’in Kaya’ya atılan çek imzaları ve mali işlemler üzerinden uyarılarda bulunduğu görüldü.
MASAK raporunda ise Yeliz Kaya’nın 175 milyon TL'lik nakit işlem hacmi bulunduğu kaydedildi.
Kaya’nın en yüksek tutar olarak 1.5 milyon Dolar’lık para yatırılması ile ilgili hesap hareketlilikleri sorulan Acil’in ifadesinde “Haluk Levent’e verilen hatır çeklerinin ödemesi” savunmasını yaptığı görüldü.
Kardeşinden asistana: Seni kim kurtaracak
Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya ile kardeşi Berkant Acil’in Whatsapp yazışmaları Şile soruşturma dosyalarının içinden çıktı.
Yazışmalarda Acil’in Kaya’ya “Sen bu Haluk’u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın? Hiç düşünmedin mi, bir bela gelse başına seni kim kurtaracak?” dediği ortaya çıktı.
Ahbap’ın içini boşalttınız
Berkant Acil’in 14 Nisan’da gerçekleştirdiği görülen bir başka Whatsapp yazışmasında Yeliz Kaya’ya ve başka bir yazışmada Kaya’ya “Haluk’un asistanı olarak şahsi borçlarınız için Ahbap’ın içini nasıl boşalttığınızı, Ahbap’ın çeklerini şahsi borçlarınız için nasıl kullandığınızı medyada görürüsünüz. Gazeteci arkadaşlarıma verdim, savcılığa da vereceğim” dediği görüldü.
Soruşturma makamlarının, mali hareketler ve adı geçen şahıslar arasındaki para trafiği nedeniyle incelemeyi Ahbap Derneği ilişkileri yönüyle de değerlendirdiği dosyada yer aldı.