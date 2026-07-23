Şile Belediyesi dosyası AHBAP'a bağlandı: Konser soruşturmasında 20 milyon buhar olmuş

Kaya’nın en yüksek tutar olarak 1.5 milyon Dolar’lık para yatırılması ile ilgili hesap hareketlilikleri sorulan Acil’in ifadesinde “Haluk Levent’e verilen hatır çeklerinin ödemesi” savunmasını yaptığı görüldü.

Kardeşinden asistana: Seni kim kurtaracak

Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya ile kardeşi Berkant Acil’in Whatsapp yazışmaları Şile soruşturma dosyalarının içinden çıktı.