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Kaynak: AA

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes’un yayımladığı veriler, ABD’de sondaj faaliyetlerinin son bir yılda da artış eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Buna göre, petrol sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 30 adet arttı.

Öte yandan petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareket gözlendi. Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü 84,23 dolardan kapanırken, cuma günü 88,10 dolar seviyesine yükseldi.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da benzer şekilde artış gösterdi. WTI, perşembe gününü 78,95 dolar seviyesinde tamamlarken, cuma günü 82,47 dolardan kapandı.

Sondaj kulelerindeki artış ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel enerji piyasalarında hareketliliğin sürdüğüne işaret ediyor.