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Kaynak: AA

ABD, İran’da sivil altyapıya yönelik saldırılarına devam ediyor.

Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Cask sahil kentine yönelik saldırıda Bunji köyündeki su arıtma tesisinin vurulduğu, birçok köyün içme suyu tedarikinin kesildiği açıklandı.

Hasar değerlendirmesinin sürdüğü, kesinti olan bölgelere yeniden su sağlamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

20 KÖY SUSUZ KALDI

Hürmüzgan Su ve Atıksu Şirketi yöneticisi Hamzeh Pour, su arıtma tesinin vurulması neticesinde yaklaşık 10 bin nüfuslu 20 köyün içme suyu tedarikinin tamamen kesildiğini ifade edildi.

Pour, denizden su çekmek için kullanılan pompa istasyonunın ve günlük 3 bin 150 metreküp üretim kapasitesine sahip Bunji tuz arıtma tesisinin elektrik trafosunun tamamen tahrip edildiğini açıkladı. Pour, "Bu köyler ciddi bir su kıtlığı kriziyle karşı karşıya" dedi.