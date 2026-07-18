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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.

Resmi Gazete'de yer alan 2026/182 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca Çiçekli'nin görevine son verildi. Boşalan Ardahan Valiliği görevine ise Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

TAYT TARTIŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Mehmet Fatih Çiçekli, son aylarda sosyal medyaya yansıyan bisiklet görüntüleri nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Bisiklet sürerken tayt giymesi, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınmıştı.

CHP'li Alp, devlet makamının temsiline ilişkin eleştirilerde bulunarak İçişleri Bakanlığı'na çağrı yapmış, Çiçekli'nin görevden alınmasını ya da uyarılmasını istemişti.

Görevden alma kararında tayt tartışmasının gerekçe olarak gösterildiğine ilişkin ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde herhangi bir ifadeye yer verilmedi. Bu nedenle görev değişikliğinin resmi gerekçesi açıklanmadı.