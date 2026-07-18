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Kaynak: AA

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı saldırılara İran ordusundan misillemeler gelmeye devam ediyor.

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen 15'inci dalga operasyonlar kapsamında Bahreyn'de ABD güçlerinin kullandığı üsse saldırılar gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kamikaze İHA'larla gerçekleştirilen saldırılar kapsamında Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki uçak sığınakları, park alanları ve yakıt depolama tesislerinin vurulduğu açıklandı.

Öte yandan Bahreyn genelinde çeşitli bağlantı köprülerinin de saldırılarda hedef alındığı ifade edildi.