Yeniçağ Gazetesi
18 Temmuz 2026 Cumartesi
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Temmuz 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Temmuz 2026)

17 Temmuz Cuma günü düşüş eğilimiyle başlayan altın fiyatları hafta sonuna toparlanma eğilimiyle başladı. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapan vatandaşlar gününü ilk saatlerinde altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? Sorularını aratmaya başladı.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Temmuz 2026) - Resim: 1

Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz politikalarındaki sert değişimler, yerli yatırımcının güvenli sığınağı olan altını yeniden yükseliş eğilimine taşıdı.

1 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Temmuz 2026) - Resim: 2

Haftanın dördüncü işlem gününün ardından hafta sonuna girilirken, 18 Temmuz 2026 Cumartesi sabahı itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada fiyatlar anlık olarak güncellenmeye devam ediyor.

2 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Temmuz 2026) - Resim: 3

Uluslararası piyasalarda ons altının 4.055 dolar seviyesinde güçlü bir duruş sergilemesi, yurt içindeki sarrafiye ürünlerin tamamında yukarı yönlü bir baskı oluşturdu.

3 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Temmuz 2026) - Resim: 4

Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum ne?

İşte güncel veriler....

4 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Temmuz 2026) - Resim: 5

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

18 TEMMUZ 2026

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram Altın Alış: 6.092,19 TL
Gram Altın Satış: 6.093,03 TL

5 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Temmuz 2026) - Resim: 6

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek Altın Alış: 9.933,00 TL
Çeyrek Altın Satış: 10.018,00 TL

6 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Temmuz 2026) - Resim: 7

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım Altın Alış: 19.866,00 TL
Yarım Altın Satış: 20.048,00 TL

7 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Temmuz 2026) - Resim: 8

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Tam Altın Alış: 39.605,00 TL
Tam Altın Satış: 39.906,00 TL

8 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Temmuz 2026) - Resim: 9

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Ata Altın Alış: 40.561,00 TL
Ata Altın Satış: 40.928,00 TL

9 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Temmuz 2026) - Resim: 10

22 AYARA BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 Ayar Bilezik Alış: 5.540,14 TL
22 Ayar Bilezik Satış: 5.736,55 TL

10 11
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Temmuz 2026) - Resim: 11

UYARI: HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro