Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz politikalarındaki sert değişimler, yerli yatırımcının güvenli sığınağı olan altını yeniden yükseliş eğilimine taşıdı.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (18 Temmuz 2026)
17 Temmuz Cuma günü düşüş eğilimiyle başlayan altın fiyatları hafta sonuna toparlanma eğilimiyle başladı. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapan vatandaşlar gününü ilk saatlerinde altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? Sorularını aratmaya başladı.Züleyha Öncü
Haftanın dördüncü işlem gününün ardından hafta sonuna girilirken, 18 Temmuz 2026 Cumartesi sabahı itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada fiyatlar anlık olarak güncellenmeye devam ediyor.
Uluslararası piyasalarda ons altının 4.055 dolar seviyesinde güçlü bir duruş sergilemesi, yurt içindeki sarrafiye ürünlerin tamamında yukarı yönlü bir baskı oluşturdu.
Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum ne?
İşte güncel veriler....
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI
18 TEMMUZ 2026
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram Altın Alış: 6.092,19 TL
Gram Altın Satış: 6.093,03 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek Altın Alış: 9.933,00 TL
Çeyrek Altın Satış: 10.018,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım Altın Alış: 19.866,00 TL
Yarım Altın Satış: 20.048,00 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam Altın Alış: 39.605,00 TL
Tam Altın Satış: 39.906,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Ata Altın Alış: 40.561,00 TL
Ata Altın Satış: 40.928,00 TL
22 AYARA BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?
22 Ayar Bilezik Alış: 5.540,14 TL
22 Ayar Bilezik Satış: 5.736,55 TL
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