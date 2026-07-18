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Kaynak: AA

Tambov Bölge Valisi Yevgeny Pervıyşov, Wildberries adlı e-ticaret şirketine ait lojistik merkezin insansız hava aracının hedefi olduğunu açıkladı. Gece mesaisinde görev yapan 7 çalışanın hayatını kaybettiğini aktaran Pervıyşov, saldırıda ayrıca 24 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Pervıyşov, lojistik merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da bölgedeki bir petrol depolama tesisinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığını, olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Yangın bölgesinin yakınındaki doğum hastanesinin tahliye edildiğini, hastaların farklı sağlık kuruluşlarına nakledildiğini ifade eden Vorobyov, bölgedeki bir başka Wildberries deposuna İHA düşmesi sonucu ise 24 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı da gece saatlerinden itibaren hava savunma sistemlerinin 379 Ukrayna İHA’sını engelleyerek imha ettiğini açıkladı.