Kamuoyunun aylardır yakından takip ettiği 12. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.
Hisseli tapu satışlarında yeni dönem: Başvuruyu yapmayan hakkını kaybedecek
"Hisseli tapu" olarak bilinen taşınmazların miras paylaşımına dair satış usullerinde değişikliğe gidildi. 12. Yargı Paketi’nin kabul edilmesi yasallaştı. İşte başvuru yapmayanın hakkını kaybetmesine neden olacak gelişme…Gülsüm Hülya Sundu
AK Parti ve MHP oylarıyla Meclis’ten geçen yeni yasal düzenleme, özellikle "hisseli tapu" olarak bilinen taşınmazların satış usullerinde çok radikal ve sınırlayıcı değişiklikleri beraberinde getiriyor.
NATO zirvesi takvimi ve Meclis tatili nedeniyle bir süredir bekleyen, IBAN mağduriyetleri ve noterlik sistemi gibi birçok alanı düzenleyen paketin en çok konuşulacak maddesi tapu sahiplerini ilgilendiriyor.
Yeni yasayla birlikte, İcra ve İflas Kanunu’nda önemli bir değişikliğe gidildi. Taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin pay sahibi olduğu durumlarda açılan "ortaklığın giderilmesi" (izale-i şüyu) davalarında artık öncelik tamamen aile içinde kalacak.
Yapılan düzenlemeye göre; tüm hissedarların mülkü miras yoluyla edindiği ve aralarında yabancı (üçüncü şahıs) hiçbir ortağın bulunmadığı taşınmazlar mahkeme kararıyla satışa çıkarılırsa, düzenlenecek ilk açık artırmaya yalnızca 'malik' statüsündeki mirasçılar katılabilecek.
Getirilen bu "aile içi ihale" ayrıcalığı taşınmazların yabancılara gitmesini önlemeyi amaçlarken, kanun hisse sahiplerine kritik bir süre sınırı da koyuyor.
Mirasçıların bu özel ihaleden yararlanabilmesi için belirlenen yasal süre içinde başvuru yapması gerekecek.
Belirtilen süre zarfında ihaleye katılmak için başvuru yapmayan malikler, kendilerine tanınan bu öncelik hakkından mahrum kalacak.
Mirasçıların başvurmaması veya ilk aşamada satışın gerçekleşmemesi durumunda ise süreç normale dönecek; sonraki ihale herkese açık hale getirilerek taşınmazın üçüncü şahıslara satılmasının önü açılacak.