Yeniçağ Gazetesi
18 Temmuz 2026 Cumartesi
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Hisseli tapu satışlarında yeni dönem: Başvuruyu yapmayan hakkını kaybedecek

Hisseli tapu satışlarında yeni dönem: Başvuruyu yapmayan hakkını kaybedecek

"Hisseli tapu" olarak bilinen taşınmazların miras paylaşımına dair satış usullerinde değişikliğe gidildi. 12. Yargı Paketi’nin kabul edilmesi yasallaştı. İşte başvuru yapmayanın hakkını kaybetmesine neden olacak gelişme…

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Hisseli tapu satışlarında yeni dönem: Başvuruyu yapmayan hakkını kaybedecek - Resim: 1

Kamuoyunun aylardır yakından takip ettiği 12. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

1 10
Hisseli tapu satışlarında yeni dönem: Başvuruyu yapmayan hakkını kaybedecek - Resim: 2

AK Parti ve MHP oylarıyla Meclis’ten geçen yeni yasal düzenleme, özellikle "hisseli tapu" olarak bilinen taşınmazların satış usullerinde çok radikal ve sınırlayıcı değişiklikleri beraberinde getiriyor.

2 10
Hisseli tapu satışlarında yeni dönem: Başvuruyu yapmayan hakkını kaybedecek - Resim: 3

NATO zirvesi takvimi ve Meclis tatili nedeniyle bir süredir bekleyen, IBAN mağduriyetleri ve noterlik sistemi gibi birçok alanı düzenleyen paketin en çok konuşulacak maddesi tapu sahiplerini ilgilendiriyor.

3 10
Hisseli tapu satışlarında yeni dönem: Başvuruyu yapmayan hakkını kaybedecek - Resim: 4

Yeni yasayla birlikte, İcra ve İflas Kanunu’nda önemli bir değişikliğe gidildi. Taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin pay sahibi olduğu durumlarda açılan "ortaklığın giderilmesi" (izale-i şüyu) davalarında artık öncelik tamamen aile içinde kalacak.

4 10
Hisseli tapu satışlarında yeni dönem: Başvuruyu yapmayan hakkını kaybedecek - Resim: 5

Yapılan düzenlemeye göre; tüm hissedarların mülkü miras yoluyla edindiği ve aralarında yabancı (üçüncü şahıs) hiçbir ortağın bulunmadığı taşınmazlar mahkeme kararıyla satışa çıkarılırsa, düzenlenecek ilk açık artırmaya yalnızca 'malik' statüsündeki mirasçılar katılabilecek.

5 10
Hisseli tapu satışlarında yeni dönem: Başvuruyu yapmayan hakkını kaybedecek - Resim: 6

Getirilen bu "aile içi ihale" ayrıcalığı taşınmazların yabancılara gitmesini önlemeyi amaçlarken, kanun hisse sahiplerine kritik bir süre sınırı da koyuyor.

6 10
Hisseli tapu satışlarında yeni dönem: Başvuruyu yapmayan hakkını kaybedecek - Resim: 7

Mirasçıların bu özel ihaleden yararlanabilmesi için belirlenen yasal süre içinde başvuru yapması gerekecek.

7 10
Hisseli tapu satışlarında yeni dönem: Başvuruyu yapmayan hakkını kaybedecek - Resim: 8

Belirtilen süre zarfında ihaleye katılmak için başvuru yapmayan malikler, kendilerine tanınan bu öncelik hakkından mahrum kalacak.

8 10
Hisseli tapu satışlarında yeni dönem: Başvuruyu yapmayan hakkını kaybedecek - Resim: 9

Mirasçıların başvurmaması veya ilk aşamada satışın gerçekleşmemesi durumunda ise süreç normale dönecek; sonraki ihale herkese açık hale getirilerek taşınmazın üçüncü şahıslara satılmasının önü açılacak.

9 10
Hisseli tapu satışlarında yeni dönem: Başvuruyu yapmayan hakkını kaybedecek - Resim: 10
10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro