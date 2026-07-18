Adli tatil 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Yargıtay'a henüz yeni gönderilen butlan davasında Yargıtay'ın Eylül'den önce karar vermesi beklenmiyor.
Özel'in yeni partisinde 2 farklı senaryo: CHP'den hemen kopmayacaklar
Mutlak butlan kararının adli tatil öncesi son çalışma gününde Yargıtay'a gönderilmesiyle birlikte davanın en erken Eylül ayında sonuçlanması beklenirken, Özgür Özel'in yeni partisi için çalışmalar hız kazandı. Partinin kuruluş aşamasıyla ilgili 2 senaryo konuşuluyor.Yunus Arıkan
Öte yandan Özgür Özel cephesi, yeni partinin kuruluş kodlarını oluşturmaya devam ederken parti içi mücadelede de son kozlarını oynamaya devam ediyor. Son olarak mahkemeye "çağrı heyeti" başvurusunda bulunan Özgür Özel'in aklında yeni parti için 2 senaryo var.
İşte Özel'e yakın kurmayların aktardığına göre yeni parti senaryoları...
Birinci senaryoda yeni partinin kuruluşu tamamen göz önünde olmayan, tanınmayan ve bilinmeyen 30 kurucular kurulu üyesiyle oluşturulan parti olacak.
30 kişilik bir kurucular heyeti, Özel ve ekibi CHP’de mücadeleyi sürdürürken dilekçeyi verecek, partiyi kuracak.
CHP’de beklenen olağanüstü kurultay gibi şıklardan sonuç alınamazsa toplu bir şekilde yeni partiye geçilecek.
Bu kurucular heyeti hiç tanınmayan, bilinmeyen kişilerden oluşacak. Sadece teknik bir sorumlulukları olacak.
İkinci senaryo ise, yeni partiyi şimdiki Özel yönetiminde yer alan milletvekillerinin kurması.
Kurucular heyeti milletvekillerinden oluşan bir yeni parti süreci başlayacak ve CHP’deki gelişmeleri daha fazla beklemeden, hemen toplu bir şekilde, Özgür Özel’in öncülüğünde yeni partiye geçilecek.
Şu an bu iki senaryo arasında alınmış bir karar yok. Özel'e yakın kurmaylar, yeni parti için toplantı serilerine başlandığında bu senaryoların da değerlendirileceğini söylüyor.