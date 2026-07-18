Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Özel'in yeni partisinde 2 farklı senaryo: CHP'den hemen kopmayacaklar

Özel'in yeni partisinde 2 farklı senaryo: CHP'den hemen kopmayacaklar

Mutlak butlan kararının adli tatil öncesi son çalışma gününde Yargıtay'a gönderilmesiyle birlikte davanın en erken Eylül ayında sonuçlanması beklenirken, Özgür Özel'in yeni partisi için çalışmalar hız kazandı. Partinin kuruluş aşamasıyla ilgili 2 senaryo konuşuluyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Özel'in yeni partisinde 2 farklı senaryo: CHP'den hemen kopmayacaklar - Resim: 1

Adli tatil 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Yargıtay'a henüz yeni gönderilen butlan davasında Yargıtay'ın Eylül'den önce karar vermesi beklenmiyor.

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Özel'in yeni partisinde 2 farklı senaryo: CHP'den hemen kopmayacaklar - Resim: 2

Öte yandan Özgür Özel cephesi, yeni partinin kuruluş kodlarını oluşturmaya devam ederken parti içi mücadelede de son kozlarını oynamaya devam ediyor. Son olarak mahkemeye "çağrı heyeti" başvurusunda bulunan Özgür Özel'in aklında yeni parti için 2 senaryo var.

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Özel'in yeni partisinde 2 farklı senaryo: CHP'den hemen kopmayacaklar - Resim: 3

İşte Özel'e yakın kurmayların aktardığına göre yeni parti senaryoları...

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Özel'in yeni partisinde 2 farklı senaryo: CHP'den hemen kopmayacaklar - Resim: 4

Birinci senaryoda yeni partinin kuruluşu tamamen göz önünde olmayan, tanınmayan ve bilinmeyen 30 kurucular kurulu üyesiyle oluşturulan parti olacak.

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Özel'in yeni partisinde 2 farklı senaryo: CHP'den hemen kopmayacaklar - Resim: 5

30 kişilik bir kurucular heyeti, Özel ve ekibi CHP’de mücadeleyi sürdürürken dilekçeyi verecek, partiyi kuracak.

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Özel'in yeni partisinde 2 farklı senaryo: CHP'den hemen kopmayacaklar - Resim: 6

CHP’de beklenen olağanüstü kurultay gibi şıklardan sonuç alınamazsa toplu bir şekilde yeni partiye geçilecek.

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Özel'in yeni partisinde 2 farklı senaryo: CHP'den hemen kopmayacaklar - Resim: 7

Bu kurucular heyeti hiç tanınmayan, bilinmeyen kişilerden oluşacak. Sadece teknik bir sorumlulukları olacak.

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Özel'in yeni partisinde 2 farklı senaryo: CHP'den hemen kopmayacaklar - Resim: 8

İkinci senaryo ise, yeni partiyi şimdiki Özel yönetiminde yer alan milletvekillerinin kurması.

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Özel'in yeni partisinde 2 farklı senaryo: CHP'den hemen kopmayacaklar - Resim: 9

Kurucular heyeti milletvekillerinden oluşan bir yeni parti süreci başlayacak ve CHP’deki gelişmeleri daha fazla beklemeden, hemen toplu bir şekilde, Özgür Özel’in öncülüğünde yeni partiye geçilecek.

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Özel'in yeni partisinde 2 farklı senaryo: CHP'den hemen kopmayacaklar - Resim: 10

Şu an bu iki senaryo arasında alınmış bir karar yok. Özel'e yakın kurmaylar, yeni parti için toplantı serilerine başlandığında bu senaryoların da değerlendirileceğini söylüyor.

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