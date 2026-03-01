Yeniçağ Gazetesi
01 Mart 2026 Pazar
Anasayfa Gündem Çift maaş almak isteyenler dikkat: Yargıtay davada son noktayı koydu

Çift maaş almak isteyenler dikkat: Yargıtay davada son noktayı koydu

Hem eşinden hem de babasından maaş almak isteyen bir yurttaşın SGK'ya karşı başlattığı hukuk mücadelesinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu son sözü söyledi.

Baran Yalçın
Eşini ve babasını kaybeden yurttaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan "çift maaş" (dul ve yetim aylığını aynı anda alma) ile ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu son noktayı koydu.

Hukuk dünyasında çokça tartışılan ve senelerdir devam eden SGK davasında emsal niteliğinde bir karar verildi.

SGK reddetti, dava yıllarca sürdü

Eşinin vefatından sonra ölüm aylığı bağlanan bir kadın, daha önceden yaşamını yitirmiş olan babasından da yetim aylığı almak içim Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurdu. SGK'nın bu ikinci maaş talebini geri çevirmesi sonrası vatandaş hakkını mahkemede aradı.

Yerel mahkeme SGK'yı haklı bularak davayı kabul etmedi. Fakat İstinaf Mahkemesi davacıyı haklı bularak çift maaşın önünü açtı. SGK'nın aldığı bu kararı temyiz etmesiyle dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun gerekçesi

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin bozma kararından sonra nihai merci olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu dosyayı karara bağladı ve İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozdu. Kurul, karar metninde hangi kanunun ne zaman geçerli olacağına dair açıklama yaptı.

Gerçekleştirilen açıklamada, "Sigortalıya ilişkin şartların sigortalının ölüm tarihinde; hak sahibine ilişkin şartların ise hak sahipliği sıfatının kazanıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat kapsamında değerlendirilmesi gerekir” sözlerini sarf etti.

6 8
Yüksek olan maaş tercih edilecek

Yüksek mahkemenin bu kararındaki en can alıcı nokta tarihlerin uyuşmazlığıydı. Davacının eşinin 1 Ekim 2008 tarihinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Yargıtay, kadının babasından dolayı "hak sahibi" sıfatını (yani dul kalma durumunu) tam da eşinin öldüğü bu tarihte kazandığına karar verdi.

Bu sebeple olayda eski kanunların değil, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlükte olan 5510 sayılı Kanun'un uygulanması gerektiği ifade edildi. Yürürlükteki bu mevzuat ise hak sahibine çift maaş imkânı tanımıyor, yalnızca miktarı yüksek olan aylığın seçilmesine izin veriyor.

