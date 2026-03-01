Yeniçağ Gazetesi
01 Mart 2026 Pazar
1. Lig'de devleri peşine taktı: Montella Milli Takım için radara aldı

1. Lig'de devleri peşine taktı: Montella Milli Takım için radara aldı

Türkiye Milli Futbol Takımı için çalışmalarını sürdüren Montella ve ekibi TFF 1. Lig'de forma giyen bir ismi gündemine aldı. Genç golcü Ali Habeşoğlu, Bodrum FK formasıyla gösterdiği performansla dev takımların radarına girdi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
1. Lig'de devleri peşine taktı: Montella Milli Takım için radara aldı - Resim: 1

TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın forveti Ali Habeşoğlu, gösterdiği performansla Montella'nın radarına girmeyi başardı.

1. Lig'de devleri peşine taktı: Montella Milli Takım için radara aldı - Resim: 2

Bodrum FK'nın genç forveti Ali Habeşoğlu, son maçlarda ortaya koyduğu performansla takımını taşımaya devam ediyor.

1. Lig'de devleri peşine taktı: Montella Milli Takım için radara aldı - Resim: 3

Bodrum FK, son olarak Hatayspor'u 3-1 mağlup etti ve sahnede yine 21 yaşındaki dev forvet vardı. Ali, maçta takımının ikinci golünü kaydetti.

1. Lig'de devleri peşine taktı: Montella Milli Takım için radara aldı - Resim: 4

Genç golcü attığı golle bu sezonki gol sayısını 15'e çıkardı.

1. Lig'de devleri peşine taktı: Montella Milli Takım için radara aldı - Resim: 5

Aynı zamanda U-21 Milli Takımımızda da forma giyen Ali, Avrupa'dan birçok ekibin radarına girdi.

1. Lig'de devleri peşine taktı: Montella Milli Takım için radara aldı - Resim: 6

Montella'nın ekibi de genç forvetin gelişimini yakından takip ediyor.

1. Lig'de devleri peşine taktı: Montella Milli Takım için radara aldı - Resim: 7

2004 doğumlu Ali, sezon başında TFF 3. Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor’dan Bodrum FK’ya transfer olmuştu.

1. Lig'de devleri peşine taktı: Montella Milli Takım için radara aldı - Resim: 8

Ayvalık ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri çeken genç oyuncuya Süper Lig’den birçok kulüp talip olmuş, ancak Ali tercihini Bodrum FK’dan yana kullanmıştı.

Kaynak: Spor Servisi
