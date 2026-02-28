İsrail, sabah saatlerinde İran'a yönelik saldırı başlattı. İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz, saldırının "İran'a karşı önleyici" olduğunu iddia etti.

Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı" dedi.

SALDIRI SONRASI GELİŞMELER

13.28: Suudi Arabistan "Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Ürdün'ün egemenliğine yönelik İran saldırganlığını ve açık ihlalini kınıyor ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

13.23: İran ajansı güneydeki bir ilkokul ABD-İsrail saldırısında hedef alındığını ve en az 5 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

12.56: İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü "ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır" dedi.

12.49: İsrail ordusu, İran'ın batısında Tahran yönetimine ait hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

12.40: İranlı üst düzey bir yetkili, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık Orta Doğu'daki tüm Amerikan ve İsrail varlıkları ile çıkarlarının meşru hedef haline geldiğini ve kapsamlı karşılık vereceklerini belirtti.

12.25: İran Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerinin hedef aldı.

12.15: Katar, savunma sistemleriyle hava sahasında İran kaynaklı bir füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

12.10: İran, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Bahreyn'deki lojistik merkezini balistik füzelerle vurdu.

12.04: Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ile İsrail’in İran’a başlattığı saldırıya tepki göstererek, “Barış gücü (ABD), bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi” ifadesini kullandı.

11.55: İran İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik İsrail ve ABD saldırılarının ardından halkın soğukkanlılığını korumasını istedi.

11.46: İran Devrim Muhafızları, ABD-İsrail saldırılarına karşı "işgal altındaki topraklara yönelik" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısı başlattıklarını duyurdu.

11.37: İran basını İsrail'e yönelik ikinci dalga füze misillemesi yapıldığını duyurdu.

11.18: İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığını tespit ettiklerini duyurdu.

11.16: İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde onlarca kontrol noktasını ve şehirlerin girişlerini kapattı.

11.12: İran devlet televizyonu, Tahran yönetiminin, İsrail'e karşı misillemeye hazırlandığını duyurdu.

10.59: İsrail’in İran’a saldırılarında İran Atom Enerjisi Kurumu, İstihbarat Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Parchin Askeri Kompleksi’ni hedefe aldığı kaydedildi.

10.58: İsrail ordusu, İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan’ın güneyindeki çeşitli bölgelerde Hizbullah’a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

10.56: İran merkezli Tasnim haber ajansında yer alan haberde İran’ın resmi haber ajansı İRNA ile birlikte bazı medya kuruluşlarının "şiddetli siber saldırılar" sonucu hacklendiği belirtildi.

10.56: İran’da internet kesintileri artarken İsrail basını, İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini belirtti.

10.53: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail saldırılarından zarar görmediği bildirildi.

10.51: İsrail basını, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de hedef alındığını öne sürdü.

10.41: İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından hastanelerin alarm durumuna geçtiğini belirtti.

10.38: İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran halkını kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı. Mossad'ın Farsça Telegram kanalından İran halkına yönelik "Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz" ifadesi kullanıldı.

10.38: ABD Başkanı Donald Trump "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık" dedi. Trump açıklamasında "Hedefimiz İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak. İran, asla nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullandı. Devrim Muhafızlarına seslenen Trump, "Silahlarınızı bırakın. Tam dokunulmazlıkla adil bir şekilde muamele göreceksiniz ya da ölümle yüzleşirsiniz" ifadesini kullandı.

10.16: İsrail'in İran'a yönelik saldırılarda üst düzey yöneticileri hedef aldığı iddia edildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü. AP'nin aktarımına göre patlama Hamaney'in çalışma ofisinin yakınında meydana geldi. Reuters'ın haberine göre ise Hamaney, "güvenli bir bölgeye" sevk edildi.

10.15: İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.

10.11: Associated Press'in (AP) haberine göre, ABD, İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılara dahil oldu. The New York Times'a konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer de ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığını öne sürdü.

10.09: İran basını "İsrail saldırılarında başkent Tahran’ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındı" açıkladı.

09.54: İran medyasına göre, Tahran'da Üniversite Caddesi ve Jomhouri bölgesine birkaç füze isabet etti. Ayrıca saldırılarda Mehrabad Havalimanı'nın hedef alındığı belirtilirken İran hava sahasının uçuşlara kapatıldığı açıklandı.

09.45: İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana gelirken, İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia etti.

09.30: İran medyasına göre Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde cep telefonu hatları kesildi, bazı bölgelerde ise internet bağlantısı zayıfladı.

09.15: İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İran’a yönelik “önleyici bir saldırı” başlatıldığını açıkladı. Katz, İsrail genelinde derhal geçerli olmak üzere özel bir olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Katz, "Bunun sonucunda İsrail Devleti’ne ve sivil nüfusuna karşı füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlenmesi beklenmektedir" dedi.