01 Mart 2026 Pazar
Barcelona’nın evinde Villarreal’i 4-1 yenerek liderliğini sürdürdüğü maçta kariyerinde ilk kez hat-trick yapan İspanyol yıldız Lamine Yamal maç sonu iftar paylaşımıyla beğeni topladı.

Yamal'ın Ramazan bereketi: İlk kez hat-trick yaptığı maç sonrası orucunu açtı

La Liga’nın 26. haftasında Barcelona Camp Nou’da ağırladığı Villarreal’i 4-1’lik net bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmada 3 golle yıldızlaşan Lamine Yamal kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Karşılaşmada 3 golle yıldızlaşan Lamine Yamal kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Yamal’ın Ramazan bereketi: İlk kez hat-trick yaptığı maç sonrası orucunu açtı - Resim: 3

18 yaşındaki İspanyol yıldız aynı zamanda kulüp ve milli takımla çıktığı maçların toplamında 100 gol katkısına (48 gol, 52 asist) ulaştı.

Yamal, maç sonu yaptığı açıklamada Ramazan ayıyla ilgili konuşarak, "Ramazan'da açım ama iyi hissediyorum ve mutluyum' dedi.

Yamal, maç sonu yaptığı açıklamada Ramazan ayıyla ilgili konuşarak, “Ramazan’da açım ama iyi hissediyorum ve mutluyum’ dedi.

Yamal’ın Ramazan bereketi: İlk kez hat-trick yaptığı maç sonrası orucunu açtı - Resim: 5

Ayrıca Villarreal maçı sonrası sosyal medya hesabından iftar yemeğinden bir fotoğraf paylaşan Yamal’ın gönderisi büyük beğeni topladı.

Bu sezon 34 maçta forma giyen Lamine Yamal 18 gol, 14 asistle toplamda 32 gole katkı vererek etkileyici bir performansa imza attı.

Bu sezon 34 maçta forma giyen Lamine Yamal 18 gol, 14 asistle toplamda 32 gole katkı vererek etkileyici bir performansa imza attı.

