La Liga’nın 26. haftasında Barcelona Camp Nou’da ağırladığı Villarreal’i 4-1’lik net bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Yamal’ın Ramazan bereketi: İlk kez hat-trick yaptığı maç sonrası orucunu açtı
Barcelona’nın evinde Villarreal’i 4-1 yenerek liderliğini sürdürdüğü maçta kariyerinde ilk kez hat-trick yapan İspanyol yıldız Lamine Yamal maç sonu iftar paylaşımıyla beğeni topladı.Derleyen: Furkan Çelik
Karşılaşmada 3 golle yıldızlaşan Lamine Yamal kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.
18 yaşındaki İspanyol yıldız aynı zamanda kulüp ve milli takımla çıktığı maçların toplamında 100 gol katkısına (48 gol, 52 asist) ulaştı.
Yamal, maç sonu yaptığı açıklamada Ramazan ayıyla ilgili konuşarak, “Ramazan’da açım ama iyi hissediyorum ve mutluyum’ dedi.
Ayrıca Villarreal maçı sonrası sosyal medya hesabından iftar yemeğinden bir fotoğraf paylaşan Yamal’ın gönderisi büyük beğeni topladı.
Bu sezon 34 maçta forma giyen Lamine Yamal 18 gol, 14 asistle toplamda 32 gole katkı vererek etkileyici bir performansa imza attı.