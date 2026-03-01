ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından ABD Kongresi’nde tartışma başladı. Bazı Kongre üyeleri, yönetimin aldığı kararın anayasal yetki sınırlarını aşmış olabileceğini belirterek Senatonun acil olarak toplanması çağrısında bulundu.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğünü belirterek, saldırıların hedefi ve bundan sonraki süreç hakkında Kongre ile Amerikan halkının bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Schumer, “Senato hızla yeniden toplanmalı ve Savaş Yetkileri Yasası’nı uygulamaya koyan karar tasarımızı kabul ederek anayasal görevini yeniden tesis etmelidir” ifadelerini kullandı.

Demokrat Senatör Mark Warner ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıların ABD’yi Orta Doğu’da daha geniş bir çatışmanın içine sürükleyebileceğini belirterek, kararın ciddi riskler taşıdığını söyledi.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie X hesabından de İran’la savaşa karşı olduğunu belirterek, Kongre yeniden toplandığında konunun oylanması için girişimde bulunacağını açıkladı.

SONUCU BELİRSİZ BİR SAVAŞ...

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Jim Himes, saldırıları “stratejik sonucu belirsiz bir savaş tercihi” olarak nitelendirirken, Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar ise operasyonu “yetki suistimali” olarak değerlendirdi.

Omar, “Amerikan halkı sahte vaatler üzerine kurulu bitmeyen savaşlardan bıktı” ifadelerini kullandı.

ABD’de saldırı kararının ardından Kongre ile yönetim arasında yetki tartışmasının büyümesi bekleniyor.