ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğünü öne sürmesinin ardından, Hamaney’e ait olduğu belirtilen sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda,

“Haydar aleyhisselamın adıyla. De ki Firavun’a Musa Nil’e doğru geliyor. Ali ise Zülfikar’ı ile İsrail’e geliyor” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu mesajın, Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı ve Hamaney’in öldüğünü iddia ettiği açıklamadan kısa süre önce paylaşıldığı öne sürüldü.

Trump paylaşımında, İran’ın dini liderinin öldüğünü ileri sürerken, konuya ilişkin İran tarafından resmi bir doğrulama yapılmadı.