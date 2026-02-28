ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları uluslararası toplumda yankılar bulmaya devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi İran’a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle acil toplantı kararı alındığını bildirdi.

BM’den yapılan açıklamada, toplantının yerel saat ile 16.00’da gerçekleştirileceği belirtildi. İsrailli yetkililer, söz konusu toplantı kararının Fransa ve Bahreyn’in talebi doğrultusunda alındığını öne sürdü.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı, Orta Doğu'yu karıştırırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın tüm gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı.