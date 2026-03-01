İran Devlet Televizyonu, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail ve ABD tarafından düzenlenen saldırılar sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayın sırasında ekranda Kur’an-ı Kerim okunurken yapılan anonsla Hamaney’in vefat ettiği açıklandı. Duyurunun ardından ülkede ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

İran Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Hamaney’in ölümünün ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ilan edildiği ve 7 gün süreyle genel tatil uygulanacağı belirtildi.

Saldırının hangi noktada gerçekleştiğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, İran basını gelişmeyi “ülke için tarihi bir kayıp” olarak duyurdu.