ABD Senatosu’nda kritik bir oylama gerçekleşti. ABD Başkanı Trump’a Kongre onayını zorunlu kılan ‘savaş yetkileri’ tasarısı reddedildi. Böylece Trump’a İran’a karşı savaşta ‘tam yetki’ verildi.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın kararını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyordu.

KONGRE’DE PROTESTO

Senato’daki kritik oylamada ortalık bir anda karıştı. ABD Deniz Piyadeleri gazisi ve savaş karşıtı aktivist Brian McGuinness İran’a saldırıları protesto etmek için kongre binasına geldi. Oylama sırasında "Lütfen Amerika için ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor” diye bağıran McGuinness, polis ekipleri tarafından zorla salondan çıkarıldı. Çıkan arbedede McGuinness’ın kolunun kırıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde McGuinness, Kongrenin güvenliğinden sorumlu iki polis tarafından zorla salondan çıkarılmaya çalışılıyor. Salondan çıkmamak için direnen McGuinness'in kolu kapıya sıkışıyor ve kırılıyor.

Ayrıca salondaki bazı protestocular, McGuinness'i salondan atmaya çalışan polislere yardım eden takım elbiseli kişinin ABD Senatörü Tim Sheehy olduğunu yüksek sesle dillendirdi. Bunun üzerine Sheehy'nin hızlı adımlarla uzaklaşarak salondaki yerine döndüğü görüldü.​​​​​​​