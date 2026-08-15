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ABD Kara Kuvvetleri, Texas eyaletinde meydana gelen ve 2 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazasının ardından radikal bir karar aldı. Fort Hood askeri üssü yakınlarında düşen AH-64 Apache tipi helikopter faciasının ardından ordu, olayın temel nedeni netleşene kadar filodaki tüm eğitim uçuşlarını durdurma kararı aldığını açıkladı.

12 AĞUSTOS'TAKİ KAZADA 2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

CNN'in aktardığı bilgilere göre ABD ordusu, Texas'ta bulunan Fort Hood askeri üssü yakınlarında yaşanan ölümcül kazaya ilişkin resmi açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. 12 Ağustos tarihinde bir AH-64 Apache tipi helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle tarlaya düşmesi sonucu 2 asker olay yerinde hayatını kaybetti.

"SEBEP ANLAŞILANA KADAR EĞİTİM UÇUŞLARI YAPILMAYACAK"

Ölümlü facianın ardından yapılan resmi duyuruda, filodaki tüm Apache eğitim uçuşlarının geçici olarak askıya alındığı kaydedildi. Ordu yetkilileri, alınan bu kararın kazanın temel nedeni daha iyi anlaşılana ve soruşturma netlik kazanana kadar yürürlükte kalacağını ifade etti.