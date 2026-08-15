Kaynak: Diğer

ABD’nin Massachusetts eyaletinde bir işletmenin astığı “Influencer giremez” uyarısı, sosyal medyada izinsiz çekimlere karşı biriken toplumsal tepkinin simgesi haline geldi.

Gözde Sula'nın yazısına göre; işletme sahibi John Sylvia’nın mekanı bir video dekoru gibi kullanan içerik üreticilerine karşı aldığı bu tavır, kısa sürede küresel bir tartışmayı ateşledi. Tartışmanın özünde ise insanların başkalarının ticari kazançları uğruna habersizce kadraja girip birer figürana dönüştürülmekten duyduğu rahatsızlık yatıyor.

Tepkiler artık sadece dijital platformlardaki yorumlarla sınırlı kalmıyor. Londra’daki Borough Market, çekim yapmak isteyen yayıncılara önceden izin alma ve onay belgesi taşıma zorunluluğu getirirken, ABD ve İngiltere’deki çok sayıda spor salonu ile restoran da izinsiz çekimleri ve profesyonel ekipman kullanımını engellemeye başladı. Hukukçular, işletmelerin bir meslek grubunu tamamen dışlamak yerine, müşterilerin mahremiyetini ihlal eden veya hizmeti aksatan eylemleri sınırlandırmasının daha doğru bir yöntem olduğuna dikkat çekiyor.

Sorun, Meta’nın kayıtta olduğu zor fark edilen akıllı gözlükleriyle daha da derinleşti. Sydney Üniversitesi araştırmacılarının akıllı gözlüklerle çekilmiş 350 paylaşım üzerinde yaptığı inceleme; rızasız kaydedilen bireylerin, özellikle de kadınların ortamdan uzaklaşmaya çalıştığını, paylaşımların ardından ise hakaret veya ifşalara maruz kaldığını ortaya koydu.

Sektörün finansal hacmi hızla büyürken, izleyicinin yayıncılara duyduğu güven ise dip yapıyor. Araştırmalara göre toplumun itirazı sosyal medya üreticilerinin para kazanmasına değil; ticari reklamların samimi bir tavsiye veya dostane bir paylaşım maskesi altında sunulmasına ve çevredeki insanların rızasızca birer aksesuara dönüştürülmesine dayanıyor.