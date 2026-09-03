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Kaynak: AA

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ve beraberindeki 13 kişiyi taşıyan uçakta uçuş sırasında motor arızası meydana geldi.

Washington Post’un haberine göre motorlardan birinin devre dışı kalmasının ardından pilot, hava trafik kontrolörleriyle iletişime geçti. Pilot, “Sağ motorumuzu kaybettik. Ronald Reagan Ulusal Havalimanı’na acil ve derhal iniş yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

PİLOT KULEYE YAKIT BİLGİSİNİ VERDİ

Kule kayıtlarına göre pilot, uçakta toplam 14 kişinin bulunduğunu ve yaklaşık 2,5 saatlik yakıt kaldığını bildirdi.

Uçak, yaşanan arızanın ardından Ronald Reagan Ulusal Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi. Olayda Bakan Mullin ve beraberindeki kişilerin durumuna ilişkin olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.

BAKAN MULLİN’DEN İLK AÇIKLAMA

Acil inişin ardından Markwayne Mullin, ABD merkezli X platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Mullin, yaşananlara ilişkin “Paniğe gerek yok, sadece tam anlamıyla profesyonellik” ifadelerini kullandı. Pilotların kendisine bunun kendileri için de bir ilk olduğunu söylediğini aktaran Mullin, “Daha iyi ellerde olamazdık” değerlendirmesinde bulundu.

Uçağın teknik durumu ve Bakanlığın hava araçları daha önce de tartışma konusu olmuştu.

Eski ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Mayıs 2025’te Kongrede verdiği ifadede söz konusu uçağın “kullanılabilir saatlerin ötesine geçtiğini” belirterek Bakanlığa yeni uçak alınması gerektiğini söylemişti.

Noem, mart ayında Bakanlığına yeni uçaklar alınması kararı nedeniyle eleştirilmiş ve daha sonra görevden alınmıştı.