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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan duyuruya göre, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Belçika karşılaşmasına İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak.

Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı, daha önce ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ve İzlanda ile oynadığı mücadelelere de sahne olmuştu. Milliler, bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmıştı.

A Milli Takım, grubun son haftasında ise 16 Kasım Pazartesi günü TSİ 22.45'te Fransa deplasmanına çıkacak. Türkiye'nin bu karşılaşması Bordeaux kentindeki Atlantique Stadı'nda oynanacak.