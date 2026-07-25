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Kaynak: Haber Merkezi

Inter ve A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, tatil döneminde Türkiye'de saç ekimi yaptırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından beklenen performansı sergileyemediği gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer alan milli futbolcu, turnuvanın ardından bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

TELEFONUNU KAPATTI, BAYBURT'A GİTTİ

İddialara göre telefonunu kapatan ve dinlenmek için inzivaya çekilen Hakan Çalhanoğlu, tatilini memleketi Bayburt'ta geçirdi.

Bu süreçte Türkiye'de saç ekimi operasyonu geçiren milli yıldızın yeni görüntüsü de ortaya çıktı.

INTER KAMPINA YENİ İMAJIYLA KATILDI

Operasyonun ardından İtalya'ya dönen Hakan Çalhanoğlu, Inter'in sezon öncesi hazırlık kampına katılarak takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Milli futbolcunun yeni saç görünümü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar yeni imajı hakkında çok sayıda paylaşım yaptı.