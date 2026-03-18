A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. turunda Bolu’da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından Almanya’da 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma yolunda milli takım, 2. tur maçında Romanya’yı yarın saat 16.00’da Karaçayır Kapalı Spor Salonu’nda ağırlayacak.

Mücadelede İspanya’dan Javier Alvarez ve Yon Bustamante hakem olarak görev yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya’yı geçmesi durumunda bir sonraki turda Norveç ile eşleşecek.