A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’ndaki ilk maçında Litvanya ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

FIBA’nın açıklamasına göre milliler, yarın saat 21.00’de Litvanya’yı konuk edecek.

A Milli Basketbol Takımı’nın Litvanya maçı kadrosu belli oldu - Resim : 1

MÜCADELE İSTANBUL’DA OYNANACAK

A Milli Basketbol Takımı ile Litvanya arasında oynanacak karşılaşma, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde yapılacak.

Milliler, gruptaki ilk maçında güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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12 KİŞİLİK KADRO AÇIKLANDI

Litvanya maçında forma giyecek 12 kişilik kadroda şu oyuncular yer aldı:

Şehmus Hazer
Yiğitcan Saybir
Sertaç Şanlı
Cedi Osman
Onuralp Bitim
Malachi Flynn
Furkan Korkmaz
Ercan Osmani
Adem Bona
Erkan Yılmaz
Kenan Sipahi
Ömer Faruk Yurtseven