A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’ndaki ilk maçında Litvanya ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.
FIBA’nın açıklamasına göre milliler, yarın saat 21.00’de Litvanya’yı konuk edecek.
MÜCADELE İSTANBUL’DA OYNANACAK
A Milli Basketbol Takımı ile Litvanya arasında oynanacak karşılaşma, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde yapılacak.
Milliler, gruptaki ilk maçında güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak.
12 KİŞİLİK KADRO AÇIKLANDI
Litvanya maçında forma giyecek 12 kişilik kadroda şu oyuncular yer aldı:
Şehmus Hazer
Yiğitcan Saybir
Sertaç Şanlı
Cedi Osman
Onuralp Bitim
Malachi Flynn
Furkan Korkmaz
Ercan Osmani
Adem Bona
Erkan Yılmaz
Kenan Sipahi
Ömer Faruk Yurtseven