Sosyal güvenlik sisteminde uzun yıllar çalışamayan ve 5000 ile 7200 gün arasındaki normal prim şartlarını tamamlayamayan vatandaşlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle sunulan kısmi emeklilik imkanı önemli bir çıkış yolu sunuyor.
Kısmi emeklilik fırsatı: Bu prim gününü doldurana maaş bağlıyorlar
SGK mevzuatındaki kısmi emeklilik hakkı, prim gün sayısını tamamlayamayan vatandaşlara kapı açıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup 15 yıl ve 3600 primi dolduranlar, kademeli yaş sınırına ulaştıklarında doğrudan maşa bağlanabiliyor. İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
SGK mevzuatında yer alan bu özel formül, ilerleyen yaşlarına rağmen çalışma hayatında uzun süre kalamamış kişilerin ömür boyu düzenli bir gelire kavuşmasını sağlıyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKEN TEMEL ŞARTLAR
Bu hak yararlanarak hemen emekli aylığı bağlatabilmek için üç temel kriterin aynı anda karşılanması gerekiyor. Öncelikle kişinin ilk sigorta giriş tarihinin mutlaka 8 Eylül 1999 ve öncesine ait olması, sistemde toplamda en az 3600 prim gününün (10 tam yıl) tamamlanmış bulunması ve ilk sigortalı olunan tarihten itibaren kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıllık yasal sigortalılık süresinin geride kalması şartı aranıyor. Bu şartları cebine koyan vatandaşlar yasal olarak başvuru hakkı kazanıyor.
KADEMELİ YAŞ HADDİNE DİKKAT
15 yıl ve 3600 gün formülünde emeklilik yaşı, belirtilen üç şartın tamamlandığı tarihe göre kademeli olarak hesaplanıyor. Kriterleri 23 Mayıs 2002 tarihinden önce yerine getiren kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabiliyor.
Şartları 2011 ile 2014 yılları arasında tamamlayan kadın çalışanlarda yaş sınırı 56 ile 58, erkeklerde ise 57 ile 59 yaş bandına ulaşıyor. Söz konusu üç temel kriteri 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra tamamlayabilen kadınlar ancak 58, erkekler ise 60 yaşını doldurdukları gün dilekçe verebiliyor.
BAŞVURU SÜRECİ VE MAAŞ BAĞLANMA KOŞULLARI
Kriterleri sağladığını e-Devlet hizmet dökümü üzerinden teyit eden vatandaşlar, kurumlara gitmeden internet üzerinden işlemlerini halledebiliyor.
e-Devlet kapısındaki "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" ekranı üzerinden dijital dilekçesini onaylayanların emeklilik süreci resmi olarak başlıyor. Kısmi emeklilik sisteminde bağlanan maaşlar prim gün sayısı az olduğu için bir miktar düşük hesaplansa da taban maaş uygulaması sayesinde devletin belirlediği en düşük emekli aylığı sınırına otomatik olarak eşitleniyor.