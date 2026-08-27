Kısmi emeklilik fırsatı: Bu prim gününü doldurana maaş bağlıyorlar

BAŞVURU İÇİN GEREKEN TEMEL ŞARTLAR

Bu hak yararlanarak hemen emekli aylığı bağlatabilmek için üç temel kriterin aynı anda karşılanması gerekiyor. Öncelikle kişinin ilk sigorta giriş tarihinin mutlaka 8 Eylül 1999 ve öncesine ait olması, sistemde toplamda en az 3600 prim gününün (10 tam yıl) tamamlanmış bulunması ve ilk sigortalı olunan tarihten itibaren kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıllık yasal sigortalılık süresinin geride kalması şartı aranıyor. Bu şartları cebine koyan vatandaşlar yasal olarak başvuru hakkı kazanıyor.