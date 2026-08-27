UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

FATİH TEKKE: 'BUGÜNKÜ MAĞLUBİYET KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Fatih Tekke'nin istifa açıklaması şu şekilde:

"Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun.

Yönetime istifamı söylemedim. İlk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor.

Çok onurlu bir görevden istifa ediyorum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Talihsizlikler ve şanssızlıklar hepsi kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden geleni yaptık. Bazı maçlar vardır insanı çok yaralar. O maçlardan birini yaşadık."