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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda Kauno Zalgiris’e 1-0 mağlup oldu.

İlk maçı sahasında 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, toplam skor avantajıyla turu geçerek UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılma hakkı elde etti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“HEDEFİMİZE ULAŞTIK”

İtalyan teknik adam, asıl hedeflerinin turu geçmek olduğunu belirterek takımın Avrupa Ligi’nde yoluna devam edeceğini söyledi.

Italiano, “Hedefimize ulaştık, çok istekliydik. Bu maça bakmaya gerek yok. 3-0 sayesinde turladık. Hedefimize ulaştık. Sezonun ilk gerçek görevini yaptık, o yüzden mutluyuz. Gruplardayız artık” dedi.

“YEDİĞİMİZ GOLDEN DOLAYI ÜZGÜNÜM”

Kauno Zalgiris karşısında yenilen gole de değinen Vincenzo Italiano, takımın mental olarak tam hazır olmadığını ifade etti.

Italiano, “Yediğimiz golden dolayı üzgünüm. Bu golü yemeyebilirdik. Mental olarak yüzde 100 hazır değildi takım, ilk maçtan dolayı çok konsantre değildi” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÇOK ÇALIŞMALI VE BÜYÜMELİYİZ”

Beşiktaş’ın gelişmesi gerektiğini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, bu maçın analizini yapmanın çok da gerekli olmadığını söyledi.

Italiano, “Bu maçın analizini yapmaya bile gerek yok, daha çok çalışmalı ve daha çok büyümeliyiz. Bu potansiyele sahibiz” diye konuştu.

“TEMPO VE RİTİM ÇOK DÜŞÜKTÜ”

Takımın sahadaki temposuna dikkat çeken Vincenzo Italiano, oyuncuların ritim kazanması gerektiğini belirtti.

Italiano, “Bugün herkes gördü, tempo ve ritim çok düşüktü. Yoğunluğu da herkes gördü. Kartal bu sezon ilk defa 80 dakika oynadı. Vlahovic ve Trossard da hazırlık süreci geçirmedi. Onlar da yavaş yavaş ritim kazanacaktır” dedi.

“LİGDE DAHA FARKLI BİR PERFORMANS GÖRECEĞİZ”

Beşiktaş’ın ligde daha farklı bir görüntü ortaya koyacağını söyleyen Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugünü yok saymalıyız herkes için. Lig devam ediyor. Ligde daha farklı bir performans göreceğiz. Konsantrasyon seviyesi de daha farklı olacak.”