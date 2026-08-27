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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti.

ERKEN GELEN KIRMIZI KART KIRILMA ANI OLDU

Trabzon'daki ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, Budapeşte'deki rövanşa turu çevirmek için çıktı ancak mücadele henüz 13. dakikada Ruslan Malinovskyi'nin doğrudan kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor adına zor bir hale geldi.

TRABZONSPOR İLK YARIYI 1-0 GERİDE KAPATTI

Sayısal üstünlüğü eline geçiren Ferencvaros, 19. dakikada Callum O'Dowda'nın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke üç değişiklikle oyuna müdahale etse de Macaristan temsilcisi üstünlüğünü sürdürdü.

BORDO-MAVİLİLER 9 KİŞİ KALDI

Ferencvaros, 54. dakikada Corbu ile farkı ikiye çıkardı. 58. dakikada ise Cabral'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor 9 kişi kaldı. Aynı pozisyonda kazanılan penaltıyı Bamidele Yusuf gole çevirdi.

Ev sahibi ekip, 86. dakikada Krisztian Lisztes'in golüyle karşılaşmanın skorunu 4-0 olarak belirledi.

AVRUPA MACERASI KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

İlk maçı da 1-0 kazanan Ferencvaros, toplamda 5-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yükseldi.

Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda eden Trabzonspor'un Avrupa macerası ise sona ermedi. Bordo-mavililer, 2026-2027 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında mücadele edecek.

FERENCVAROS-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Ferencvaros: Dibusz, Cadu, Raemaekers, Gomez, Nagy, O’Dowda, Corbu, Nagy, Zachariassen, Yusuf, Joseph

Trabzonspor: Onana, Mustafa Eskihellaç, Cenk Özkacar, Savic, Cabral, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Saviolo, Muçi, Salah, Onuachu

MAÇ SONUCU: FERENCVAROS 4-0 TRABZONSPOR (5-0)

1' Rade Obrenovic'in ilk düdüğüyle Ferencvaros-Trabzonspor maçı başladı.

Kırmızı kart: Malinovskyi 🟥 (Dk. 13)

Ferençvaroş – Trabzonspor maçı şimdi atv'de.

İzlemek için ➡️ https://t.co/hKRPeTOyD4 pic.twitter.com/5ZXTiKtUJT — atv (@atvcomtr) August 27, 2026

MALINOVSKYI KIRMIZI KART GÖRDÜ: TRABZONSPOR 10 KİŞİ KALDI

13' Malinovskyi'nin rakibine yaptığı müdahale sonrasında Obrenovic direkt olarak kırmızı kartına başvurdu. Trabzonspor sahada 10 kişi kaldı.

FERENCVAROS GOLÜ BULDU

19' Callum O'Dowda'nın kafa golüyle Ferencvaros öne geçti.

İKİNCİ KEZ TOP AĞLARLA BULUŞTU, OFSAYT KARARI GELDİ

38' Zachariassen'in pasında ceza sahası içinde topu ağlara gönderen Cadu'nu golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

İLK YARI SONUCU: FERENCVAROS 1-0 TRABZONSPOR

TRABZONSPOR İKİNCİ YARIYA 3 HAMLEYLE BAŞLADI

46' Trabzonspor'da Aral Şimşir, Bouchouari ve Pina oyuna dahil olurken Onuachu, Muçi ve Mustafa kenara geldi.

FERENCVAROS BAMIDELE YUSUF İLE TEHLİKELİ GELDİ

51' Ceza sahası içerisine giren Bamidele Yusuf'un sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

CORBU FARKI İKİYE ÇIKARDI

54' Trabzonspor çıkarken topu kaptırdı. Corbu'nun şutunda top ağlara gitti. Ferencvaros farkı ikiye çıkardı.

PENALTI, KIRMIZI KART VE GOL

58' Cabral'ın ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Cabral ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılırken Bamidele Yusuf penaltıdan skoru 3-0'a getirdi. Trabzonspor sahada 9 kişi kaldı.

FERENCVAROS DİREĞE TAKILDI

72' Ferencvaros gole yaklaştı. Callum O'Dowda'nın şutunda top direkten geri döndü.

FERENCVAROS 4. GOLÜ BULDU

86' Son dakikalarda Ferencvaros baskısı golü getirdi. Krisztian Lisztes'in golüyle skor 4-0 oldu.