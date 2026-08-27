Ünlü çanta markası kapanıyor: Ürünlerini yüzde 70 indirimle satacak

1998 yılında kurulan marka, yıllar içinde özellikle çanta, cüzdan ve aksesuar ürünleriyle geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştı. Ancak son dönemde artan işletme maliyetleri ve zayıflayan tüketici talebi, şirketin mağazacılık operasyonlarını sürdüremez hale getirdi.