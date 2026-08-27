Dünyaca bilinen çanta ve aksesuar markalarından biri, ülkedeki fiziksel mağazalarının tamamını kapatma kararı aldı.
Ünlü çanta markası kapanıyor: Ürünlerini yüzde 70 indirimle satacak
Ekonomik sıkıntılar ve düşen tüketici talebi, dünyaca bilinen bir aksesuar markasını mağaza kapatma kararına götürdü. Kalan stokların eritilmesi için büyük indirim kampanyası başlatıldı.Kaynak: Haber Merkezi
1998 yılında kurulan marka, yıllar içinde özellikle çanta, cüzdan ve aksesuar ürünleriyle geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştı. Ancak son dönemde artan işletme maliyetleri ve zayıflayan tüketici talebi, şirketin mağazacılık operasyonlarını sürdüremez hale getirdi.
İNTERNET SATIŞLARINI DURDURDU
Şirketin yalnızca fiziksel mağazaları değil, internet üzerinden yaptığı satışlar da durduruldu.
Müşteriler artık markanın internet sitesi üzerinden sipariş veremiyor. Şirket, kalan stokların satışı için tüketicileri kapanış öncesinde mağazalara yönlendiriyor.
21 MAĞZANIN TAMAMI KAPANIYOR
Alınan karar kapsamında markanın ülkedeki toplam 21 mağazası kapanacak.
Bu mağazalar arasında iki ana mağazanın yanı sıra ülke genelindeki 19 outlet mağazası da bulunuyor. Şirketin fiziksel mağazalarının eylül ayı başına kadar faaliyetlerini sonlandırması bekleniyor.
MALİ TABLO KÖTÜLEŞTİ
Kapanış kararının arkasında şirketin yaşadığı mali sıkıntılar yer alıyor.
Zayıflayan tüketici talebi ve artan işletme maliyetleri nedeniyle şirket, Mayıs 2026’da iflas koruma sürecine girdi.
Şirketin vergi öncesi zararı, Nisan 2025’te sona eren mali yılda 1,7 milyon sterlinden 5,5 milyon sterline yükseldi.
Aynı dönemde markanın cirosu ise 72 milyon sterlinden 65,8 milyon sterline geriledi.
KALAN ÜRÜNLERDE BÜYÜK İNDİRİM
Mağazaların kapanması öncesinde büyük bir tasfiye satışı başlatıldı.
Şirketin kendi duyurularına göre kalan ürünlerde yüzde 70’e varan indirim uygulanıyor. Çanta, cüzdan ve çeşitli aksesuarlar indirimli fiyatlarla satışa çıkarıldı.
Markanın internet mağazası ise 19 Ağustos gecesi sipariş almayı bıraktı.
MARKA TAMAMEN YOK OLMAYACAK
Mağazaların kapatılması, markanın tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.
Şirketin marka ve fikri mülkiyet hakları, mayıs ayında yatırım şirketi Gordon Brothers tarafından satın alındı. Ancak bu anlaşmaya ülkedeki mağazacılık faaliyetleri dahil edilmedi.
Satın alma sonrası 42 kişi hemen işini kaybetti ve mağazaların geleceği belirsiz hale geldi.
ÜLKE VE MARKA BELLİ OLDU
Tüm fiziksel mağazalarını kapatma kararı alan markanın, İngiltere’nin ünlü çanta ve aksesuar markalarından Radley London olduğu açıklandı.
Londra’da kurulan ve özellikle çantalarında kullandığı Scottie köpeği logosuyla tanınan Radley London, ülkedeki mağazacılık faaliyetlerini bitirmeye hazırlanıyor.
YENİ SAHİBİ FARKLI MODELLE DEVAM EDECEK
Yeni sahibinin, Radley London’ı daha çok toptan satış, lisanslama ve uluslararası satışlara dayanan bir yapıyla sürdürmeyi planladığı belirtildi.
Şirketin özellikle İngiltere, ABD, Avustralya ve Asya’daki faaliyetlerini geliştirmeyi hedeflediği aktarıldı.
Böylece 28 yıllık markanın adı yaşamaya devam edecek ancak ülkede doğrudan işlettiği mağazalar kapanacak.