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Kaynak: AA / DHA / İHA

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde aynı aileden 5 kardeş ile 2 yeğenin yaşamını yitirdiği minibüs kazasında soruşturma sürerken, kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada önemli bir gelişme yaşandı. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

7 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA

Lice Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre, 15 Ağustos'ta D.K. yönetimindeki minibüs, Lice-Kulp kara yolunun kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada kardeşler Özcan (38), Nahide (48), Vedat (35), Vasviye (42) ve Veysi Şaylıkay (42) ile yeğenleri Zeyd Kayra Şaylıkay (3) ve Nazya Demirhan (12) yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan D.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlik, sürücünün "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazaya ilişkin başlattığı soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.