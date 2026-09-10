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Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kent genelinde yoğun yağışların ardından yaşanan su birikintileri ve ulaşım sorunlarının önüne geçmek amacıyla yeni bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor.

“Antalya İli Merkez İlçeleri Muhtelif Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi” kapsamında Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki 6 mahallede toplam 12 kilometrelik yağmur suyu hattı yapılacak.

Yaklaşık 210 milyon TL maliyetle gerçekleştirilecek yatırımla yağış sularının daha etkin şekilde toplanması ve güvenli biçimde uzaklaştırılması amaçlanıyor.

HANGİ MAHALLELERDE ÇALIŞMA YAPILACAK?

Proje kapsamında Muratpaşa ilçesinde Gebizli, Kızılarık ve Meydankavağı, Konyaaltı ilçesinde Arapsuyu, Kepez ilçesinde ise Ünsal ve Fabrikalar mahallelerinde çalışma gerçekleştirilecek.

Projede 400, 600, 800, 1000 ve 1200 milimetre çaplarında yağmur suyu hatlarının yanı sıra yağmursuyu menholleri ve su toplama yapıları da oluşturulacak.

ARAPSUYU VE KIZILARIK’TA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

ASAT ekipleri, projenin ilk etap çalışmalarına Konyaaltı Arapsuyu ve Muratpaşa Kızılarık mahallelerinde başladı.

Arapsuyu Mahallesi’nde 1.025 metre, Kızılarık Mahallesi’nde ise 4.615 metre yağmur suyu hattı imal edilecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yoğun yağışlarda bölgelerde meydana gelen su birikintilerinin ve ulaşımda yaşanan olumsuzlukların azaltılması hedefleniyor.

ASAT Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarıyla Antalya’nın değişen ve gelişen kent yapısına uygun, daha güçlü ve sürdürülebilir bir yağmur suyu sisteminin oluşturulması için çalışmalarını sürdürüyor.