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Kaynak: İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Bambus Plajı bölgesinde, 25 Ağustos sabah saatlerinde kayalık alandan denize ulaşan sarımsı akıntı sebebiyle deniz suyunun rengi değişti ve etrafa kötü koku yayıldı. Olayın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı adli süreç başlattı. Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu'nun 181'inci maddesinde yer alan "çevrenin kasten kirletilmesi" suçu çerçevesinde re'sen inceleme yürütüldüğünü açıkladı.

Sahilde yaşanan kirliliğe ilişkin Antalya Su ve Atıksu İdaresi de, TM4 Atıksu Terfi Merkezi'ne ait DN 800 çapındaki paslanmaz çelik basma hattının kaynak bölümünde yırtılma yaşandığı ve arızaya müdahale edilmesi amacıyla ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi.