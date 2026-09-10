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Kaynak: İHA

Bursa’nın Kestel ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Erdoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 5 araç ve 1 dron ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale çalışmalarına BUSKİ Genel Müdürlüğü de destek verdi. Çalışmalarda 2 kepçe, 1 jetting aracı ve 2 su tankeri kullanıldı. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ. tarafından da 2 su tankeriyle söndürme çalışmalarına destek sağlandı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.