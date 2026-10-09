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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun gündeminden düşmeyen fon soruşturmasındaki son gelişmeleri Sabah Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan'a değerlendirdi.

Bakan Gürlek, sürecin büyük bir titizlikle ilerlediğini belirterek, mağdur vatandaşların haklarının sonuna kadar korunacağını söyledi.

"YAPAY ZEKA İLE ÖNCEDEN ÇIKIŞ YAPANLAR TESPİT EDİLDİ"

Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre, haksız kazanç sağlayanların tespitinde yapay zeka sistemlerinden de destek alındı. Bu incelemeler neticesinde içeriden alınan bilgiler doğrultusunda özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan planlı satış ve çıkış gerçekleştiren isimler saptanarak soruşturmaya dahil edildi.

ÇARPICI RAKAMLAR: 3 FONDAN 187 MİLYAR TL KAR

Bakanlığın yürüttüğü soruşturma dosyası verilerine göre, fonların hesaplarındaki incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek çıkarıldı. Toplamda 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere 214 hesabın üç farklı fondan 187 milyar 653 milyon TL haksız kâr elde ettiği belirlendi.

TERA fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç sağladı. Pusula'dan ise 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişinin ise yaklaşık 10 milyar TL kâr sağladığı belirtildi. Hedef fonlarından ise 20 gerçek kişi yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişi ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazandı.

PARALAR MAĞDUR HAVUZUNDA TOPLANACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapay zeka ve detaylı incelemelerle tespit edilen bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirdi. Bildirimin ardından TMSF, listedeki kişi ve kurumlara paraların iadesi için resmi tebligatlara başladı. Geri alınan bu devasa tutarların, mağdurların zararlarının giderilmesi amacıyla özel olarak oluşturulacak hesaplarda bir araya getirileceği öğrenildi.